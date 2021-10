AMLO ha usado la prisión preventiva para fines electoreros y personales, acusa Vicente Fox

México.- Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la prisión preventiva en los delitos de defraudación fiscal, contrabando y facturas falsas, el expresidente Vicente Fox Quesada le dio toda la razón al Poder Judicial.

Ello al asegurar que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha abusado de la medida cautelar de prisión preventiva con "fines personales, propios y electoreros".

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada le otorgó la razón al máximo tribunal del país, reprochando el uso personal y electoral que se le ha dado a la prisión preventiva oficiosa en la administración de la Cuarta Transformación.

"Es claro que en esta ocasión la Justicia y la Corte tiene toda la razón. Esta Administración a abusado de la prisión preventiva, para fines personales, propios y electoreros", señaló el ex mandatario federal en dicha red social.

Acusa Vicente Fox a la 4T de usar la prisión preventiva con fines electoreros

Zaldívar y AMLO: sus diferentes puntos de vista acerca de la prisión preventiva

En su publicación Vicente Fox añadió una nota de "El Financiero", misma que recoge las declaraciones que hiciera el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reprochó el hecho de que la prisión preventiva perjudica a los más pobres.

"La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional", escribió el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que los comentarios de Zaldívar Lelo de Larrea contrastan con lo que dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema, ya que este manifestó no estar de acuerdo con la resolución de la SCJN en este tema.

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo las minorías y castigar los que no tienen agarraderas o influencias con las que comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”, sostuvo el mandatario.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que al invalidar la prisión preventiva en los delitos de defraudación fiscal, contrabando y facturas falsas, el Poder Judicial protege a los delincuentes de "cuello blanco" y a los "fifís", asegurando que los jueces no actúan de la misma manera cuando se trata de personas de escasos recursos.