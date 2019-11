¿AMLO hablará con El Mencho o los hijos de El Chapo? Así respondió

México.- En la conferencia matutina se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si como parte de su estrategia de seguridad pacífica tendría un diálogo con los líderes del crimen organizado como El Mencho o los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Con esto, el mandatario aprovechó una vez más para reiterar que su estrategia nacional es acabar con el crimen organizando a través del bienestar de la población para que estos no se unan a las filas del crimen.

Parafraseando el cuestionamiento, planteó el periodista "¿Cómo le hará para dialogar con los hijos de El Chapo Guzmán o con El Mencho? Tal vez todo el pueblo quiere bajar los indices de violencia, pero a ellos claramente no les interesa acabar con esto".

AMLO respondió que no se está plantenado un diálogo, "lo que se quiere es que no tengan bases sociales, la idea es que se vayan aislando", dijo sobre los líderes delictivos.

Bienestar de la población y 0 corrupción: la apuesta de AMLO para reducir la violencia

López Obrador reiteró una vez más que su estrategia para la paz "consiste primero garantizar el bienestar de la población, incluye que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, (...) que no haya impunidad".

Abordó también que la presencia de agentes de la Guardia Nacional en el territorio contribuirán a la estrategia de seguridad, "pero que se combata el consumo de drogas, para eso la campaña contra las adicciones."

Y que se fortalezcan valores en lo cultural, en lo moral, en lo espiritual, todo esto es parte de la estrategia. Aplicar la máxima de los liberales de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

Destacó que esta estrategia "no pone por delante el uso de la fuerza, consideramos que no debe enfrentarse la violencia con la violencia eso es lo que ha causado discrepancias, ha causado enfoques distintos, que tiene como centro, como eje, el bienestar, estar bien".

Atender el origen: plan a largo plazo

El mandatario apuesta por crear una sociedad con la capacidad de desarrollarse plenamente, atender problemas sociales como la desintegración familiar "que originan la violencia" como la "falta de oportunidades de trabajo, desatención a los jóvenes".

Agregó diciendo que "ayuda mucho el que la autoridad dé el ejemplo de rectitud". Cabe destacar que estas acciones son medidas a largo plazo.

Estos lamentables casos que hemos enfrentado, sobre todo el último, por la pérdida de niños, de mujeres, pues estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún limite, ningún obstaculo, que se haga una investigación a fondo

No se tiene acuerdos con grupos delictivos

López Obrador asegura que su administración no permitirá ni la corrupción ni los pactos con el crimen organizado, sino que procederán conforme a la ley. Destacó que no existen acuerdos ni con grupos delictivos, ni con grupos políticos o intereses creados.

No se tiene un límite (en la investigación) porque hay un acuerdo con algun grupo delictivo, o un acuerdo con algun grupo político, o interés creado: NADA

Destacó que "hay mucha gente honesta en el ejército, en la marina, gente integra que nos están ayudando".