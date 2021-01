AMLO hablará en G20 sobre censura en redes sociales: "Hay que garantizar la libertad"

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en la próxima reunión del G20 planteará el tema de la censura en redes sociales, luego de que las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube de Donald Trump fueran suspendidas por incitar a la violencia.

"Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no debe de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura", manifestó AMLO.

En La Mañanera de este jueves, el mandatario defendió nuevamente el derecho a la libertad de expresión, aseverando que no puede existir un organismo particular que decida quién puede manifestar sus ideas y quién no, y que son los gobiernos los que deberían hacerse cargo de regular este tipo de acciones.

"No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas, no puede haber un organismo particular en ninguna nación, en ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura; la libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los Estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares", expuso.

El titular del Ejecutivo señaló que debe haber mecanismos para regular y sancionar, pero ejercidos por los gobiernos legales y legítimos, no particulares, por lo que cuestionó que una empresa se erija como la "Santa Inquisición" sobre el derecho de los otros a ejercer su libertad.

¿Cómo una empresa se erige en poder omnímodo, absoluto, en una especie de Santa Inquisición sobre las expresiones, las manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad?", cuestionó.

Asimismo, López Obrador trajo a colación la célebre fase atribuida a Voltaire, figura destacada de la Ilustración, que señala: "Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo".

En esa línea, AMLO añadió que también debe revisarse cómo es que permite que las compañías utilicen la información particular de los usuarios con fines mercantiles u otros propósitos. "Que no se le informe a la gente que si tiene un teléfono hay un ente, una empresa que está escuchando todo, que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad, porque no es sólo saber sobre lo que hace una persona en lo público, sino también en lo privado", dijo.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que hay un desacuerdo mundial sobre el tema de la censura en redes, y que la propuesta del presidente al G20 será que una empresa particular no debe decidir quién tiene derecho a expresarse y quién no, como se aplicó con Trump y miles de sus seguidores.

"Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, es lo que podría decir yo el día de hoy. Entonces, el presidente el día de hoy ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone. En esencia, concluyó, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no", expuso.

El Canciller de México dijo que el Gobierno Federal ya ha tenido comunicación con la Unión Europea y otros países que integran el G20 y que comparten la misma opinión sobre el tema, de manera que trabajarán para elaborar una "propuesta conjunta.

"Como México en voz de nuestro presidente hizo esta declaración, pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual, señaladamente la Canciller alemana, el Gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, también en África y en América Latina, en el sureste asiático", detalló Ebrard.

Desde que se dio a conocer que las cuentas de redes sociales de Donald Trump fueron suspendidas por incitar a la violencia, lo que desembobó en el asalto al Capitolio que dejó 5 muertos y decenas de detenidos, el presidente de México se pronunció en contra y acusó "censura" contra su homólogo estadounidense.

El mandatario incluso llegó a señalar que la actitud de Mark Zuckerberg, fundador y dueño de Facebook, fue muy "arrogante", y adelantó que Gobierno comenzará a revisr las limtiaciones y alcances que tienen las aplicaciones de redes sociales hacia los datos personales.