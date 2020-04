AMLO hace gira en hospitales en plena contingencia por coronavirus

CDMX.- En medio de la contingencia por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja este miércoles al estado de Oaxaca para inaugurar el Hospital Rural de Tlaxiaco.

López Obrador llegará al Aeropuerto de Oaxaca alrededor de las 10:40 horas, y se trasladará por tierra, en unas dos horas y media, a la localidad de la Mixteca Alta, ubicada en el noroeste de la entidad.

No puedo ver a nadie, por la sana distancia, voy directo al hospital, agradecerle mucho a la gente, que me ayude, voy solo a eso", expresó el Presidente en su conferencia de prensa matutina.

"No me puedo detener, no vamos a poder tener ni siquiera un diálogo, una conversación, voy a que entre en funcionamiento el nuevo hospital", agregó.

El Jefe del Ejecutivo estuvo en Tlaxiaco apenas el 20 de marzo pasado, para hacer la preinauguración del Hospital Rural, inmueble que estuvo en abandono durante 12 años.

En aquella ocasión, López Obrador difundió un video cuyo contenido fue criticado, principalmente en redes, por haber dicho a una niña que se la quería "comer a besos", pero no podía por la sana distancia.

El presidente López Obrador preinauguró el Hospital Rural de Tlaxiaco el pasado 20 de marzo. Foto: Reforma

Tras la inauguración del hospital, prevista para las 13:30 horas, el Presidente regresará a la capital del Estado para viajar esta misma tarde-noche a la Ciudad de México.

Con esta gira de trabajo, López Obrador da inicio a una serie de visitas a hospitales en el contexto de la contingencia sanitaria.

De acuerdo con el calendario de eventos del Presidente, del viernes irá al Hospital Militar de la Zona de Temamatla, Estado de México, y al Hospital General de Zona 32, en Coyoacán, Ciudad de México.

El próximo sábado, según el programa, recorrerá dos clínicas más: el Hospital CMF del ISSSTE en Cuernavaca, Morelos, y el Centro Médico Naval en la capital del país.