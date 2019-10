AMLO hace un llamado a "quienes están en malos pasos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a "quienes están en malos pasos" tras reiterar su política de seguridad pacifista que busca no combatir con violencia la delincuencia, así como sumar esfuerzos para crear un ambiente de desarrollo en el país para asegurar el bienestar.

Empleos, salud pública, educación y combatir la corrupción para que los programas sociales se cumplan efectivamente son algunos de los ejes centrales que el mandatario mexicano recordó esta mañana en la conferencia de prensa.

"De manera muy especial a los que están en malos pasos", adelantó su petición el presidente Andrés Manuel López Obrador quien invitó a personas dedicadas a trabajos ilícitos a "que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices".

Porque lo más importante es el amor al prójimo; no hay que vencer hay que convencer, y que nos portemos bien todos, ahí vamos ir avanzando en nuestra estrategia

Con su estrategia AMLO promete a los ciudadanos asegurar empleos, educación, salud y desarrollo para que nadie ande en "malos pasos".

Para López Obrador la estrategia de seguridad empieza desde el origen, y consiste "nuestra estrategia es que haya trabajos, que haya bienestar, que se fortalezcan los valores".

Hay que procurar el bienestar del alma: AMLO

López Obrador invita a "crear una nueva corriente de pensamiento" que procure el "bienestar del alma", posiblemente refiriéndose a la búsqueda de la riqueza como algo que ha motivado a algunos delincuentes.

hay que procurar el bienestar del alma, no solo el bienestar material, y estamos avanznado porque la gente humilde tiene más apoyo

Dijo AMLO, quien señaló que "se está avanzando porque se atienda a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, se da buen ejemplo y porqué vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes".

López Obrador busca aislar la delincuencia

Con aislar la delincuencia AMLO se refiere a evitar que generen nexos con jóvenes y el gobierno. Dijo que aislará a los delincuentes aplicando la ley sin impunidad. López Obrador espera que "los delincuentes de cuello blanco no dominen en el gobierno, y que la delincuencia organizada que se les aisle".

Que no tengan la posibilidad de enganchar a jóvenes por fortalecerse, que no tengan consumidores de drogas, que los jóvenes rechacen las addiciones

Dijo el presidente, "quitarle el agua al pez, aislarlos". También los llamó a tomar una vida distinta:

Ellos mismos también que van a estar viviendo siempre de un lugar a otro huyendo, que eso no es vida

Aseguró que el Gobierno actual se encuentra comprometido "trabajando en beneficio del pueblo, dando ejemplos de rectitud e integridad".

Están cambiando las cosas, pero si eres lector del Reforma, dices: qué barbaridad, cómo está este país.

Concluyó.