AMLO hará frente a Enrique Alfaro y también explicará cómo se distribuye el dinero del Pacto Fiscal

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció hoy en rueda de prensa que hará frente a los comentarios del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sobre cómo funciona el Pacto Fiscal que hay entre estados y el Gobierno Federal.

"Vamos a informar, por ejemplo, cómo se distribuye el Presupuesto. Que todos los mexicanos conozcan, desde que se hizo un acuerdo de Coordinación Fiscal, de cómo la federación hace la recaudación de los impuestos: del IVA, de la Recaudación de la Renta (ISR), y devuelve a los estados lo que es participable", dijo el mandatario federal en La Mañanera de hoy.

Estos comentarios se dieron a raíz de que el gobernador emecista ha emprendido una campaña en el estado de Jalisco para dar a conocer las supuestas afectaciones y abusos que tiene el actual Pacto Fiscal, ya que alega que el Gobierno Federal no regresa el dinero que le corresponde al estado.

La inconformidad se presentó desde finales de septiembre del 2020 cuando el Presupuesto Federal de la Federación (PEF) redujo 9 mil 200 millones de pesos en la entrega de recursos que serían utilizados este 2021 en Jalisco.

AMLO propuso que la próxima semana acudan a sus ruedas de prensa funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que expliquen a detalle el caso particular de Jalisco y de otros estados e la República Mexicana que también han presentado alguna controversia constitucional, como es el caso del Estado de México (EDOMEX).

Aunque la explicación será dada por los funcionarios de SHCP, AMLO aprovechó los micrófonos para explicar levemente cómo se decide cuánto dinero se le entregará a cada estado de la República Mexicana mediante los PEF.

"¿Cuánto es? Depende de lo que se recabe y de una fórmula que está establecida en la ley que toma en cuenta la población de un estado, que toma en cuenta lo que aporta el estado —a lo que llaman producto interno bruto (PIB)—, lo que produce el estado; y toma en cuenta también el nivel de pobreza de la gente".

Respecto a la inconformidad que ha hecho pública el gobernador de Jalisco y a la próxima Consulta Ciudadana que realizará entre la población de Jalisco para decidir si continúan en el actual Pacto Fiscal o si mejor cada sexenio se analizan las condiciones de su permanencia, AMLO dijo que respeta la decisión del emecista.

"(Enrique Alfaro) está en su derecho y él tiene que actuar así porque si se gobierna un estado de representa a los ciudadanos se tiene que buscar que el estado reciba más (dinero). Eso es legal, es legítimo", resaltó.

No obstante, aclaró que el Gobierno Federal entrega lo que está estipulado en el actual Pacto Fiscal e incluso sugirió administrar mejor los recursos públicos.

"Nosotros no podemos dar más de lo que está establecido en la Constitución. Y hay otra cosa, no solo es un asunto legal, es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar, porque estamos administrando dinero del pueblo, porque sea mucho o sea poco, tenemos que manejarlo con honestidad. Siempre, ¡siempre! si hay honradez alcanza", concluyó.

Enrique Alfaro y la Consulta Ciudadana de Jalisco

El pasado 23 de septiembre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer los detalles de cómo estará conformada la Consulta Ciudadana que realizará a poco más de 7.6 millones de jaliscienses durante noviembre y diciembre de este 2021.

En ella podrán participar todas las personas mayores de siete años de edad, sí, ¡niños y adultos! Y habrá dos preguntas distintas:

*A menores de entre 7 y 17 años de edad se les preguntará: ¿Estás de acuerdo en que se revise cada 6 años la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del Pacto Fiscal? Las respuestas opcionales serán SÍ o NO.

*A las personas mayores de 18 años de edad se les preguntará: ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación Fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del Pacto Fiscal? Las respuestas opcionales serán SÍ o NO.

Campaña informativa que ha emprendido Enrique Alfaro pobre el Pacto Fiscal. (Captura)

Las fechas y lugares en que se aplicará la consulta ciudadana en cada región de Jalisco son las siguientes:

*20 de noviembre: Municipios de Altos Norte y Altos Sur

*21 de noviembre: Municipios de la región Ciénega y Sureste

*27 de noviembre: Municipios de la región Sur y Lagunas

*28 de noviembre. Municipios de la región Sierra de Amula y Valles

*4 de diciembre: Municipios de la Sierra Occidental

*5 de diciembre: Municipios de la región Norte y Costa Sur

*11 y 12 de diciembre. Municipios de la región Centro

Entre los últimos mensajes que ha emitido Enrique Alfaro en sus redes sociales, junto a imágenes y enlaces que dan mayor información sobre las razones que Jalisco tendría para elegir renovar cada 6 años el actual Pacto Fiscal están las siguientes:

"En Jalisco nos convertimos en ejemplo nacional en el manejo de la pandemia. A pesar de eso, el Gobierno federal nos regresa la mitad del presupuesto de salud por persona".

"Las empresas en Jalisco nos posicionan como el segundo estado que más empleos formales genera en México... mientras eso pasa, somos el penúltimo estado al que menos recursos le regresa el Gobierno federal por persona".

"Con sus impuestos, trabajo y esfuerzo, las empresas y familias en Jalisco aportan 8 de cada 100 pesos de la riqueza de México, pero ... el Gobierno federal solo nos regresa 2 de cada 100 pesos en participaciones".

"Somos la cuarta economía más grande del país, por nuestras carreteras transita mucho de la producción nacional, pero de cada 100 pesos, el Gobierno federal solo nos regresa 3 para nuestras carreteras".