AMLO: hay mano negra en manifestaciones de la Policía Federal

Ciudad de México.-Al publicar un video en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hay mano negra detrás de las manifestaciones de los elementos de la Policía Federal, y externó que esta corporación se echó a perder cuando dependía de la Secretaría de Gobernación, en la cual se permitió la irresponsabilidad y la corrupción.

En su mensaje que se difunde en redes sociales, el presidente López Obrador dijo no hay ningún motivo y razón para las protestas de los policías federales, porque en su opinión ni hay causa justa, debido a que no hay la decisión de despedir a ningún elemento de la Policía Federal.

AMLO explicó que únicamente se están pasando voluntariamente alrededor de 10 mil efectivos de esta corporación, que cumplieron con el requisito de pasar el examen para ingresar a la Guardia Nacional, porque "no se acepta a cualquiera".

En el caso de que otros no pasen la prueba, comenta que no van a perder su trabajo, pero dentro de las manifestaciones se encuentran quejas de que no quieren ser sometidos a diversas pruebas de confianza y de salud, lo cual lleva a suponer que tienen problemas de salud y que sus conductas no son muy aceptables.

Mencionó que en el periodo neoliberal había 50 mil policías que eran utilizados como guardaespaldas de funcionarios y para cuidar oficinas públicas, lo cual era un importante negocio para quienes estaban a cargo.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

Actualmente, existe la necesidad de resguardar museos, parques e instalaciones del gobierno, en donde aquellos elementos que no pasaron los exámenes puede ser ubicados, añadió.

En cuanto a las denuncias de despidos durante las manifestaciones, AMLO dijo lo siguiente:"No se va a despedir a nadie, ya lo saben y mantienen sus prestaciones.. ¿Porqué las manifestaciones?...está rato".

En su opinión manifestó que "hay mano negra en este asunto", en donde se asemeja a solucionar estas protestas desde el sótano de la Secretaría de Gobernación, pero en cuanto a los policías federales "no se comete ninguna injusticia".

Consideró que la Policía Federal se creó hace 20 años y pese al tiempo, esta corporación no se consolidó y "se echó a perder y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación".

El presidente López Obrador mencionó que "desde arriba a bajo imperó la irresponsabilidad y la corrupción, pero debemos de resistir y aguantar".

Destacó que mediante el uso de la razón y el respeto a la libre manifestación se va a arreglar los relativo a las condiciones laborales de los policías federales; aunque aclaró que no se aplicará la represión, porque es sagrado el derecho a manifestarse.