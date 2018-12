AMLO impugna suspensión de ley de salarios

México.- El Ejecutivo federal impugnó la suspensión concedida por el Ministro Alberto Pérez Dayán que prohíbe a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán en 2019, informó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia, precisó que la Presidencia, a través de la Consejería Jurídica, interpuso un recurso de reclamación, el mismo que tramitaron senadores de Morena.

"Yo no comparto la decisión del Ministro instructor, no lo comparto, pero lo respeto, y ya estamos, según me informó el señor Consejero Jurídico, que no me toca a mí, le toca a él, ya está impugnando ante el Pleno de la Suprema Corte la decisión del Ministro instructor", expuso.

SCJN. Foto: Archivo

El 7 de diciembre, el Ministro Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición, que pidieron a la Corte invalidar esta ley, sacada adelante por Morena tan pronto como asumió la mayoría en el Congreso en septiembre.

Dicha ley establece que ningún servidor público puede recibir sueldo mayor a la del Presidente, lo que podría llevar a reducciones salariales para miles de burócratas de mando, que ganan más que los 108 mil pesos mensuales que Andrés Manuel López Obrador anunció como su salario.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Al apegarse sólo a la Constitución, los diputados estarían impedidos para bajar salarios de los ministros, jueces y magistrados federales y locales, así como consejeros de la Judicatura y del Instituto Nacional Electoral, cuyas percepciones están protegidos por la Carta Magna.

"A nadie tiene que agraviar el recurso que se interponga contra una de las decisiones, en este caso del Ministro, y está presentándose ya el recurso de reclamación en contra de la decisión del Ministro instructor sobre la concesión de la suspensión de la Ley de Remuneraciones", agregó la Secretaria.