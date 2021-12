AMLO incumplió su promesa de combatir la corrupción: Lorenzo Córdova

"Eso fue lo que hizo el señor presidente de la República, volvió a mentir de manera deliberada para causarnos daño. Las palabras del presidente López Obrador son una calumnia; para ser momias, somos unas momias muy ruidosas, no debemos aceptar que el hombre más poderoso del país ni nadie abuse de su condición sin dar respuesta y sin resistencia, porque ese abuso sistemático es precisamente la causa original y eficiente de la corrupción", declaró.

En consecuencia, el presidente del INE explicó que el problema de la corrupción no lo va a resolver sólo el gobierno o una fuerza política, sino que se necesita de la participación de todas y todos, desde las instituciones del Estado hasta los organismos autónomos y la sociedad civil.

Sin embargo, aclaró que no depende únicamente del gobierno el "construir una vida pública más limpia, más transparente, con rendición de cuentas y con controles institucionales y democráticos al ejercicio del poder".

"Acabar con la corrupción fue la principal promesa de la campaña de quien resultó ganador en dichas elecciones. Una de las principales ofertas del gobierno, pero aún no puede considerarse, ni de lejos, como una propuesta cumplida ", aseveró.

Raúl Durán Periodista

