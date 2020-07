AMLO indica que no va a declarar la guerra al CJNG luego de difundir video con arsenal

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a declarar la guerra con el crimen organizado, esto después de la difusión de un video que se hizo viral del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde muestran armas y vehiculos.

Asimismo reitero su dicho de “abrazos, no balazos” para combatir a los grupos criminales en México y a evitar tener la mentalidad de “ojo por ojo y diente por diente”, con el afán de no incitar a la venganza.

Andrés Manuel señaló que se va a mantener la misma estrategia que ha tomado su Gabinete de Seguridad para combatir la delincuencia en México, pues su Gobierno no pretende crear más violencia e inseguridad en los estados donde imperan los cárteles.

El presidente dijo que fue debido a los gobiernos anteriores, quienes realizaban actos de corrupción e impunidad, permitió que los grupos delincuenciales crecieran en México y tuvieran el poderío con el que cuentan actualmente.

“Entonces es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, entre otras cosas también con inteligencia más que con fuerza, no vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces”, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

Sobre lo observado en el video, y luego de la difusión que tuvo a través de diferentes medios, AMLO dijo que no se trataba de un Ejército, sino que catalogó el acto como “una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda”.

De nueva cuenta Andrés Manuel hizo un llamado a los ciudadanos para “portarse bien”, pues considera que de primera instancia, la familia es la institución principal que puede ayudar a contrarrestar los problemas que existen en el país por la inseguridad, mediante una educación adecuada para los mexicanos.

“Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos, eso de que ‘no me va a temblar la mano’ y el ‘ojo por ojo y diente por diente’, La ley del Talión no, eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, no coincido con la Ley del Talión. Si a esas vamos pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos”, declaró el presidente de México.