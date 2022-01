AMLO inicia el 2022 "haciendo un AMLO", con discursos lejos de la realidad: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola dijo que AMLO inició el 2022 "haciendo un AMLO", con un discurso cada vez más lejos de la realidad de México, mintiendo sobre diversos temas.

En su columna de opinión publicada el 6 de enero de 2022 en El Universal, Loret de Mola hizo un recuento de las declaraciones de AMLO en las primeras Mañaneras del 2022, con ataques a las feministas, negación de los "gasolinazos" pese al alto precio de los combustibles e incluso una cuestionable defensa de la pirotecnia.

"El Presidente ataca al Tec de Monterrey. El Presidente dice que la inversión va muy bien a pesar de que las cifras marcan lo contrario. Dice que no hay gasolinazos, pero la gasolina está en su máximo histórico. Ataca otra vez a las feministas, tira línea a los Reyes Magos sobre qué tipo de regalos deben traer, hace una defensa encendida -nunca mejor dicho- de la pirotecnia tan en boga en estas fechas", señaló.

Leer más: Avión presidencial podría ser rentado para viajes en México: revela AMLO nuevos tratos con empresas

El columnista criticó que AMLO "no puede dejar de hablar", aunque evade temas importantes, como los escándalos de corrupción que salpican a su círculo cercano, como los cuestionamientos sobre sus hermanos Pío y Martín López Obrador, su secretario particular, su oficial mayor y algunos miembros de su gabinete.

"El Presidente no puede parar de hablar, pero no aborda los temas sustantivos. Cuando le preguntan de los escándalos de corrupción en su círculo más íntimo -dos hermanos, su secretario particular, su oficial mayor, varios de su gabinete-, desdeña con un par de frases", señala el periodista.

Loret subrayó que AMLO se empeña en asegurar que todo va bien para México en materia de seguridad, economía y pandemia. "Si le preguntan de economía, miente y dice que todo va bien. ¿La pandemia? Somos de los mejores del mundo. ¿Inseguridad? Ya se logró frenar. ¿Desabasto de medicinas? Ya va a quedar resuelto", añadió.

Sin embargo, el columnista resalta que la realidad del país es muy distinta al discurso de AMLO, con la violencia alcanzando niveles históricos, con una economía estancada, con una creciente corrupción que pone en duda el lema de la 4T.

A esto se suma que el gobierno de México ha sido considerado como uno de los peores del mundo en el manejo de la pandemia de Covid-19, un aspecto constantemente criticado por la oposición.

"La realidad marcha por otro lado: la corrupción es cada vez mayor, la recuperación económica está frenada, la inseguridad se estancó en niveles récord y el gobierno es considerado internacionalmente uno de los peores del mundo en el manejo de la pandemia", resume.

Leer más: Ya hay dos medicamentos contra Covid-19 que serán autorizados por Cofepris: AMLO

Loret de Mola opinó que cada vez resulta más "asombroso" ver la distancia entre el discurso de AMLO y la realidad de México, para lo cual consideró a la Mañanera del 5 de enero como una buena muestra.