AMLO insiste tanto que no quiere reelección, parece que la idea está fija en su cabeza: Loret y Aguilar Camín

México.- Los periodistas Carlos Loret de Mola y Héctor Aguilar Camín cuestionaron la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que no busca la reelección, pues consideran que e realidad sí busca perpetuarse en el poder.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola compartió un video en el que Aguilar Camín pone en duda los deseos de AMLO en torno a la reelección, a propósito de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en 2022.

AMLO insiste tanto en negar que quiere la reelección, que pareciera que la idea sí está fija en su cabeza", comentó Loret en la red social.

Durante una mesa de análisis en Latinus, el Aguilar Camín recordó que desde el inicio de su sexenio el presidente anunció su intención de realizar la consulta de revocación, aunque opinó que en realidad la ve como una manera de "revitalizar su gobierno" en el último periodo.

"No es una cosa en la que esté engañando a nadie, lo ha dicho desde el principio, que el propósito que él tenía era tener esta revocación de mandato, que en realidad él piensa en una ratificación de mandato como una manera de revitalizar su gobierno en el último tramo, que es como sabemos un tramo de declive en todos los gobiernos", dijo el periodista.

El escritor añadió que de esa manera AMLO buscaría "jugar" algunas de sus "tentaciones políticas fundamentales": que quien lo suceda como mandatario esté bajo sus órdenes, o bien aspirar a una posible reelección o ampliación de su propio mandato.

En ese sentido, Aguilar Camín resaltó que la insistencia del presidente por asegurar que no va a reelegirse siembra dudas sobre cuáles son sus verdaderas intenciones, pues parece sugerir que en realidad el tema está muy presente en su cabeza, una opinión que fue respaldada por Loret de Mola.

Los dos periodistas coinciden en que AMLO siembra dudas al insistir tanto sobre el tema de la reelección. Foto: Captura de Twitter

Ha dicho tantas veces este presidente que él no se va a reelegir, que la verdad uno no puede sino concluir que tiene el tema de la reelección metido en el centro de la cabeza", aseveró.

¿Es posible que AMLO se reelija?

Una y otra vez el presidente López Obrador ha asegurado que la reelección no está en sus planes, lo que no ha impedido que surjan preocupaciones sobre la posibilidad de que se prolongue en el poder.

Desde 2019, AMLO firmó una carta dirigida al pueblo mexicano, en la que adelantaba que en 2021 se realizaría una consulta popular en la que los ciudadanos decidirán si quieren que permanezca en el poder o renuncie.

La carta fue una aclaración a la oposición, figuras como Loret de Mola, Aguilar Camín y otros que al día de hoy mantienen sus sospechas.

Sin embargo, el mandatario aclaró que se trata de sospechas infundadas, recordando que él es un partidario de la máxima maderista: "Sufragio efectivo, no reelección".

No sólo significaría ir en contra de la Constitución sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida", declaró en aquel entonces.

Por otra parte, el tabasqueño ha afirmado que una vez que su gobierno concluya en 2024, se retirará para siempre de la política y se mudará a la finca que posee en Palenque, Chiapas.

"Yo estoy satisfecho porque hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo permite, yo estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar, estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso", reiteró en marzo pasado.