AMLO intenta rescatar el AIFA provocando molestias en el AICM: Loret de Mola

Por último, Loret de Mola consideró que estas acciones son sólo una muestra de la "tónica del sexenio" de AMLO: "destruir lo bueno para que lo malo no se vea tan feo".

"Y para eso, el presidente no ha escatimado en ir destruyendo el aeropuerto que tiene y extorsionar a las aerolíneas para que sumen vuelos a un AIFA que nadie usa… ni el presidente", acusó el periodista.

Loret de Mola asegura que el gobierno de AMLO está operando mal el AICM a propósito para que se use más el AIFA. Foto: Cuartoscuro

"Los trabajadores del aeropuerto, los maleteros, los taxistas, los de Migración, los del SAT, los guardias nacionales, todos cuentan historias de cómo los orillan a dar un mal servicio , cómo las líneas aéreas no tienen el personal suficiente y cómo las tareas básicas no se están cumpliendo", relató.

Como ejemplo, mencionó que sólo activan una de las cuatro bandas para que los pasajeros recojan su equipaje, provocando que las maletas de todos los vuelos que van llegando se amontonen. Las filas de Migración y Aduana son largas, aunque los usuarios manifiesten que no tienen nada que declarar.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.