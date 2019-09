AMLO invita al Grito de Independencia sin drogas ni alcohol

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó la invitación para el próximo domingo a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde prometió que las familias podrán disfrutar de aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, atole, elotes, tamales y de mucha fraternidad.

En un video publicado en redes sociales, el político tabasqueño mostró los preparativos que se realizan en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional para la noche del 15 de septiembre, en donde se puede apreciar como los trabajadores repararan el balcón principal en donde AMLO dará por primera vez el Grito y afirma que se le está dando "una chuleada" para esta importante fecha.

En su mensaje, el presidente López Obrador externa que: "Voy a dar el grito para conmemorar un aniversario más de nuestra independencia y recordar con cariño a las madres y a los padres de nuestra patria y a nuestro pueblo heroico que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, la democracia y por la soberanía nacional."

En el video, AMLO aprovecha para realizar la invitación a los mexicanos a que asistan a la fiesta cívica, porque comenta que desde las cuatro de la tarde van a empezar los festivales culturales con las representaciones culturales de 32 estados de la República, porque dijo que "México es un mosaico cultural, es recordar nuestra historia, que es la maestra de la vida y tenemos que recordar la primera transformación de México que fue la Independencia."

Asimismo, mencionó que siguió la segunda transformación que fue el Movimiento de Reforma y la tercera que es la Revolución.

Actualmente, precisó que "estamos llevando de manera pacifica la Cuarta Transformación (4T) de la Vida pública de nuestro país."

El presidente de México pidió a las personas que asistan al Zócalo que ayuden y no se incurra en alcoholismo, drogas y no traigan armas, porque comentó que "se busca una celebración con paz y eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos; es la época de la no violencia, es una fiesta de la unidad de nuestro pueblo."

Al concluir la ceremonia del Grito de Independencia, explicó AMLO que continuarán los fuegos pirotécnicos y posteriormente arribará al escenario la cantante Eugenia León que interpretará la canción titulada Paloma, que será adaptada a las nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos.

Luego, los asistentes bailaran con la Banda Limón, porque presumió que la Cuarta Transformación significa alegría y recordar quienes nos dieron patria, justicia y libertad.

Finalmente, AMLO reiteró que todos están cordialmente invitados.

