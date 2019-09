AMLO lamenta fallecimiento de Francisco Toledo: el arte está de luto

Viví en Europa, viajé a España, conocí a Tàpies, a Saura… Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo”, señalaba el pintor. pic.twitter.com/c9r7pTrjYy