AMLO lamentó por Twitter la pobreza que viven los tarahumaras

Ciudad de México.- Luego de omitir en su discurso la situación de los indígenas tarahumaras que le cerraron el paso para pedirle ayuda para sobrevivir, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó por Twitter la pobreza que viven en sus comunidades.

"Le pregunté al director del hospital de San Juanito (en Bocoyna, Chihuahua) si atendían muchos casos de diabetes -como sucede en otras clínicas- y me contestó que no, porque los rarámuris caminan mucho, pero me dijo, con crudeza, que siguen padeciendo tuberculosis producida por hambre", escribió el Presidente en esa red social.

Por la mañana, al llegar a San Juanito para visitar el Hospital Rural del IMSS, decenas de indígenas tarahumaras o rarámuris con pancartas como "Tenemos hambre" le cerraron el paso a su convoy para pedirle que se les incluya en los programas sociales y para denunciar el mal trato que, dijeron, reciben del superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

Los tarahumaras que llegaron desde una noche antes, en recorridos de hasta seis horas en auto, le pidieron a López Obrador que se bajara para hablar con ellos, pero él les respondió que los atendería en el mitin que iba a dar en el Hospital Rural de San Juanito, por lo que los manifestantes le abrieron paso y marcharon hasta allá.

Una vez en el mitin, el Presidente omitió referirse a ellos y habló de manera general de los programas sociales, como becas y pensiones, que, dijo, ya están funcionando; anunció que el programa "Sembrando vida", que otorga 5 mil 500 pesos a campesinos que siembren árboles frutales y maderables en sus tierras se aplicará no en 25 mil hectáreas, sino en 50 mil para dar el doble de empleos.

"En el caso de Chihuahua, ayer hice el compromiso de que vamos a empezar con 25 mil hectáreas, 10 mil empleos; pero como estoy sintiendo la necesidad que es muy grande la tarahumara, mucha pobreza y mucha necesidad de mantener el bosque, de reforestar, que es fundamental cuidar la naturaleza, el medio ambiente, aquí quiero comprometerme con Javier de que no van a ser 25 mil hectáreas, van a ser 50 mil hectáreas para 20 mil empleos", dijo.

Eso repitió más tarde en su cuenta de Twitter.

"Mientras exista esta amarga realidad, no podemos sentirnos satisfechos. Por eso me comprometí, con la gente y con Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, a fortalecer el programa integral de desarrollo de la Tarahumara. La justicia es el camino y la gloria", dijo.

Los indígenas tarahumaras que se habían manifestado se quejaron de la falta de respuesta y se reunieron por la tarde en el centro comunitario de San Juanito.

Luis Carlos González, vía telefónica, dijo que esperarán a ver qué declarará el Presidente en su conferencia matutina y que en caso de ser ignorados planearán nuevas marchas.

El Presidente voló hoy a la Ciudad de México, después de una gira de tres días por hospitales rurales de Coahuila y Chihuahua, que inició el jueves.