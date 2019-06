AMLO lanza mensaje respecto al aeropuerto Santa Lucía

Cd. de México, México .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que si sus adversarios logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, él los exhibirá para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario minimizó los fallos de jueces federales para detener las obras en Santa Lucía y atribuyó esa estrategia a actores políticos y económicos.

"Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley. Aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe hay instancias y lo más que lograrían sería demorar el proyecto.

"Además, si eso lo lograran tendría que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables. No iban a quedar en el anonimato: 'A ver, éste señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto'", argumentó.

Jueces federales resolvieron suspender de manera indefinida los trabajos en Santa Lucía, al considerar que la actual Administración carece de estudios de seguridad aeronáutica, ambientales y arqueológicos.

De acuerdo con organizaciones, no se indican los trabajos de ingeniería que realizarán en la preparación de los terrenos para las áreas de amortiguamiento acústico y de seguridad. Foto: Reforma.

Al respecto, el Presidente López Obrador insistió en que esto no le preocupa, pues no hay obras en curso, y están a la espera de los dictámenes.

"Son amparos que no perjudican, porque no se está construyendo nada en Santa Lucía. No estamos preocupados, porque todo es una campaña mediática.

"Es un amparo para que no se detengan las obras de Texcoco, del pequeño negocito, ese, que querían hacer de más de 300 mil millones de pesos. Como se les cebó entonces están molestos", apuntó.

AMLO aseguró que conoce los nombres de todos los actores políticos y económicos que están promoviendo los amparos; sin embargo, no los dará a conocer.

"Claro que hay un interés político y también económico. Más que nada puedo probar que hay un interés político, porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros.

"No quiero decir sus nombres, pero sí sabemos. Ya no está el Cisen, ya no tenemos oficinas de espionaje, pero tenemos información que nos da la misma gente. Defenderíamos el interés nacional, seríamos respetuosos de la legalidad, pero al mismo tiempo estaríamos defendiendo el interés público", agregó.

Pese a los frenos por los fallos del Poder Judicial, López Obrador aseguró que en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

"Vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado. Y no es sólo eso, ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto. No se nota que se está trabajando porque se está haciendo en la noche", dijo.