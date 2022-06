AMLO le da "jalón de orejas" al Banxico por aumentar tasa de interés en 75 puntos base

México.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue contra el Banco de México (Banxico), a cuyos miembros llamó "técnicos que se creen científicos", por haber este anunciado que decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, al igual que el Banco Central de Estados Unidos.

El jueves, el Banco de México dio a conocer que la Junta de Gobierno había votado a favor de incrementar 75 puntos base para ubicar la tasa de interés de referencia del órgano autónomo en 7.75%, ello a fin de hacerle frente a la alta inflación nacional.

En su conferencia de prensa matutina, sostuvo que, pese a que respeta la autonomía del Banco Central mexicano, así como la de todos estos organismos a nivel internacional, estos deberían analizar opciones diferentes a las de subir la tasa de interés de referencia.

“Es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta […], para que el carro no se caliente se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento“, explicó el mandatario federal en analogía a lo anunciado por Banxico.

En este sentido, el jefe de Estado mexicano hizo un llamado a poner por delante la producción de alimentos en el territorio nacional y dejar de "apostar todo al mundo financiero, a la especulación".

El día de ayer, jueves 24 de junio, el Banco de México hizo de conocimiento público que, en su reunión de política monetaria, los integrantes de la Junta de Gobierno habían optado por aumentar 75 puntos base a la tasa de interés de referencia ante la alta inflación que persiste en el país.

"Con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad incrementar, en esta ocasión, en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.75%. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico", refirió el órgano autónomo.

Luego del anuncio del Banxico, economistas señalaron que el aumento a la tasa de interés da certeza al mercado de que la inflación nacional que ha registrado el país durante los últimos meses mejorará.

“Sí trae estos efectos negativos, puede llevar a que se pare la actividad económica, pero también, por otro lado, hay que ver estos efectos positivos de dar certidumbre y que, probablemente, si las tasas de interés no subieran tanto o no subieran como están subiendo, estaríamos viviendo en un mundo de mucha más incertidumbre en donde no podríamos planear qué hacer”, refirió la economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, Jessica Roldán, en entrevista con Milenio.