AMLO le pidió a Kamala Harris expediente sobre caso Ayotzinapa; agradece pronta respuesta

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que le pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, un expediente sobre el caso Ayotzinapa en poder del gobierno estadounidense, y agradeció que respondiera a la petición al poco tiempo.

En la Mañanera de este 24 de mayo en Palacio Nacional, AMLO reiteró el compromiso de su gobierno por investigar y conocer la verdad sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegurando que no ha quitado "el dedo del renglón".

"Nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, ese es nuestro compromiso, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud; se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad, y no he quitado el dedo del renglón", subrayó.

En esa línea, el mandatario recordó que en la reunión virtual que sostuvo con Kamala Harris el pasado 7 de mayo, le pidió a la vicepresidenta de Joe Biden un expediente sobre el caso Ayotzinapa en poder del gobierno de Estados Unidos, a raíz de una petición que le hizo a él la comisión de derechos humanos a cargo de investigar el caso.

La comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EE.UU. y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara".

AMLO agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris su respuesta a la solicitud, asegurando que una semana ya les había enviado una parte del expediente y la otra parte será enviada esta semana, aunque se negó a dar detalles sobre el documento.

"Quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente. No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta", dijo, y concluyó que hay cooperación entre EE.UU. y México en estos casos.

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa en una de sus protestas frente al Antimonumento a los 43. Foto: Cuartoscuro

Represión nunca más

Previamente, el presidente de México fue cuestionado sobre el asesinato del líder agrarista Rubén Jaramillo y su familia realizado el 23 de mayo de 1982 por el Ejército Mexicano, un hecho por el que ayer se cumplieron 59 años, por lo que una periodista le preguntó si considera que se debería de pedir perdón por este crimen de Estado y ordenar una investigación.

"Es un hecho probado que fue un crimen de Estado el asesinato de Rubén Jaramillo y de sus familiares, de su esposa e hijos, es una mancha en el gobierno del presidente López Mateos, un buen presidente pero tiene esa mancha", respondió.

AMLO aseguró que su gobierno siempre pedirá perdón en nombre del Estado por este tipo de atrocidades, aunque desconoció si procedería la investigación "porque ya ha transcurrido mucho tiempo, pero sí es la vergüenza que esto sucediera en nuestro país", dijo.

A propósito del tema, afirmó que el Estado mexicano ejerció su poder de manera "bárbara" y con autoritarismo durante mucho tiempo, por lo que reiteró que su compromiso es no reprimir al pueblo nunca más, lo que lo llevó a abordar el caso Ayotzinapa.

El compromiso nuestro es nunca jamás optar por la represión, nunca dar la orden al Ejército y Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo", puntualizó AMLO.