AMLO le regala 8.4 mdp a Cuba por 60 médicos al mes: PAN

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN), expresó su inconformidad por la contratación de médicos cubanos, pues aseguraron que esta situación es una burla le gobierno mexicano a los derechos humanos de los cubanos que además le cuesta 8 millones 400 mil pesos mensuales al país.

Así lo señaló la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo quien recordó que al acceder a este tipo de contrataciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera el apartado 23 del T-MEC que establece los países firmantes de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

"El arribo de supuestos médicos cubanos a nuestro país es una burla del gobierno mexicano a los derechos humanos de miles de cubanos que se ven forzados a participar en estas misiones internacionales en las que sufren debido al control del régimen cubano y son coartados de sus derechos tales como el derecho a la privacidad, a la libertad", mencionó María Gómez en un comunicado.

Asimismo, reiteró que el PAN está en contra de la llegada de "los 60 supuestos médicos cubanos de 500 a México", que llegaron en la misión de ser "esclavizados y explotados".

La Secretaría de Asuntos Internacionales del PAN mencionó que los médicos contratados no tienen derecho a negociar sus condiciones laborales, y únicamente reciben un porcentaje de sueldo que además se les retiene hasta su regreso a la isla.

Por lo anterior, Mariana Gómez señaló que México es cómplice de esta esclavitud y el presidente López Obrador está convirtiendo al país en tratante de personas y un estado explotador.

"El esquema de "contratación" de estos médicos implica un delito, el de Trata de Personas pues hay evidencia de que no se contrata a personas libres y que en caso de decidir no regresar a su país les aplican una ley por la cual no pueden regresar al menos por ocho años a ver a sus familias", señaló Gómez del Campo.

Continúo señaló que por Ley, los médicos que prescriben una receta en nuestro país están obligados a tener una cédula profesional que aparentemente los extranjeros no tienen.

Finalizó mencionando que el acuerdo entre México y Cuba para traer a 500 médicos cubanos, únicamente refleja el desinterés y la poca importancia que López Obrador le da a los mexicanos y el poco respeto que tiene por los tratados internacionales. Este acuerdo implica una violación flagrante a los derechos humanos.