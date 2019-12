AMLO llama a empresas a pagar aguinaldo y anuncia inspecciones

México.- Al ser hoy el último día por ley para pagar el aguinaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a empresarios a pagarlos, además denunció que existe una práctica en esta temporada de despedir a empleados lo que genera una perdida de hasta 400 mil empleos, dijo.

Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo: o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones. Y no queremos que esto siga pasando. Pasa desde hace varios años. No podemos quedarnos callados.