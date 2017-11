AMLO llama "señoritingo" y "pelele" a Meade

Michoacán.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, llamó “señoritingo” y “pelele” al precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade y adelantó que el partido tricolor no va a poder imponerse en las elecciones de 2018.

“Impusieron a otro pelele, a otro títere a Peña Nieto y miren cómo está nuestro querido México, impera la corrupción, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, mucha violencia, y ahora quieren a otro pelele a este señor Meade, este señoritingo, pues ya no ahora será el pueblo que el que va a elegir al próximo presidente de México, ya no más peleles, ya no más títeres”, expresó.

La mafia del poder no podrá, esta vez, imponer a un títere o a un pelele https://t.co/HfnEAMNQcF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de noviembre de 2017

De gira por Tacámbaro, Michoacán, el tabasqueño declaró que ayer destaparon al representante de la mafia del poder, José Antonio Meade, “quien será apoyado por todos los mafiosos del poder económico y poder político de México”.

“Piensan que con mañas se van a seguir imponiendo, ya falta poco y va a triunfar nuestro movimiento”, afirmó.

José Antonio Meade come con senadores del PRI

Por su parte el priista José Antonio Meade, aspirante a precandidato presidencial del PRI, se reúne esta tarde con senadores del tricolor.

En el salón Alfonso Reyes de la sede nació al del PRI, Meade Kuribreña come con la bancada priista, a quien expresará su intención de convertirse, en el futuro inmediato, en el candidato del tricolor a la Presidencia de la República.

Gracias por su apoyo en uno de los días más emotivos de mi vida. pic.twitter.com/fNYZgTo3k1 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 28 de noviembre de 2017

A bordo de un autobús llegaron los senadores priistas hasta la sede de Insurgentes Norte, pasadas las 15:00 horas.

Tres minutos antes de las 16:00 horas José Antonio Meade descendió del primer piso del edificio Adolfo López Mateos del PRI en donde se encuentra la oficina de la dirigencia nacional.

Ha sido un privilegio servir a México desde diferentes lugares. Agradezco al Pdte. @EPN por su confianza y por la oportunidad de encabezar @SRE_mx, @Sedesol_mx y @SHCP_mx. Hoy me despido de esta gran institución para seguir nuevos proyectos. Mi reconocimiento al equipo hacendario pic.twitter.com/RCEGzGIMpI — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 27 de noviembre de 2017

Acompañado del presidente del partido, Enrique Ochoa, e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Meade fue recibido por los senadores con una ovación.

También puedes leer