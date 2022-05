AMLO manda reformas para polarizar y asegurar victoria en el 2024: Héctor Aguilar Camín

México.- Héctor Aguilar Camín aseguró que AMLO tiene la intención de polarizar a México, con la intención de que los ciudadanos observen a unos políticos como patriotas y a otros como traidores.

En el programa Es la Hora de Opinar del pasado 02 de mayo del 2022, transmitido por el canal de YouTube de Televisa, quedó registrado como Héctor Aguilar Camín respalda la opinión de Javier Tello, acerca de las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al enviar dos reformas constitucionales que muy probablemente sean rechazadas.

Cabe señalar que, en el mes de abril del 2022 la Cámara de Diputados no logró aprobar la reforma constitucional en materia de energía eléctrica que mandó AMLO desde los últimos meses del 2021.

Esto ocurrió debido a que para aprobar reformas constitucionales, se debe tener la aprobación de dos tercios de los legisladores y aunque la mayoría de legisladores son de Morena, partido político fundado por López Obrador, o de partidos aliados, no son suficientes para aprobar las reformas constitucionales.

Por ello, que el presidente López Obrador haya enviado una nueva reforma constitucional en materia electoral y que además, pretenda enviar otra reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha dejado ver que sus intenciones son polarizar a la población, según explicó Aguilar Camín.

Ya que al rechazar ambas reformas constitucionales, el presidente mexicano podrá mantener su discurso polarizador, en el cual llama traidores a la patria a aquellos legisladores y políticos que tengan posturas de oposición al partido gobernante y al propio presidente.

“Siguiendo esa lógica podemos entender porque manda el presidente estas reformas a sabiendas de que se las van a rechazar y de que probablemente va a perder eso, bueno las pierde en el Congreso, pero las ganas el ámbito que dice Javier, de la polarización, porque entonces permite decir, poner otras fichas de polarización, “a estos son los que no quieren la democracia, quieren la corrupción del sistema democrático electoral y sus privilegios, estos son los que quieren que nada cambie, frente a los que queremos cambiarlo todo y traer la democracia”, explicó Héctor Aguilar Camín sobre las intenciones de AMLO.

Por otra parte, es importante señalar que el presidente López Obrador no va a participar en las próximas elecciones, no será candidato a ningún puesto y según él, se retirará de la política y no volverá a participar en acciones o eventos políticos.

Aún así, la oposición, como lo es Héctor Aguilar Camín, opina que AMLO quiere dejar en el puesto a un candidato de su elección, por lo que le interesa dejar la balanza a favor del partido político Morena.

“Mucho más fuertemente le sirve para la polarización el tema del ejército que es “a ver Fuerzas Armadas, vean ustedes quienes les tienen confianza y quienes no les tienen confianza, vean ustedes como desde el gobierno hacemos una apuesta cabal y completa sobre ustedes y en cambio, desde la oposición tiene dudas de que ustedes, pues quien sabe que dudas tengan”, añadió Héctor Aguilar Camín sobre AMLO.

Cabe señalar que la intención de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena, es debido a que las corporaciones de seguridad de nivel federal, como lo fue la Policía Federal en su momento, carecen de un respaldo constitucional y el proyecto nunca termina de desarrollarse, pues cada que entra un presidente cambia la “jugada”.

Aprobando la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, se afianzará su duración en el futuro. Mientras que por otro lado, si se rechaza, tal vez se deba tomar en cuenta que la GN tiene ya más de 100 mil elementos, es decir, 100 mil votos, los cual posiblemente terminen polarizando a los “traidores” de los “patriotas”.