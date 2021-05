AMLO me dedica más tiempo a mí que en mostrar empatía por tragedia del Metro: Riva Palacio

México.- El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dedicado más tiempo en hablar en su contra sobre un artículo de opinión, que mostrar empatía por la tragedia del colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Riva Palacio respondió a AMLO luego de que, por segundo día consecutivo, mostrara en La Mañanera una nota del periodista donde indicaba que el mandatario Federal había exonerado al narcotraficante Héctor “El Güero” Palma, quien recuperó su libertad pero fue reprehendido por las autoridades mexicanas.

Así Raymundo Riva Palacio hizo un hilo en Twitter para aclararle al presidente la interpretación de su artículo publicado.

“El presidente López Obrador, por segundo día consecutivo se refiere a mí en la mañanera, dedicándome más tiempo a mí que en mostrar empatía con las víctimas de la Línea 12. Quiero aclararle algo en este hilo porque, quiero pensar lo hace por falta de información y no por dolo”, escribió el periodista.

Y es que Andrés Manuel criticó que en el artículo, Riva Palacio asegurara que fue él quien exoneró a El Güero Palma, desmintiendo y deslindándose de toda responsabilidad, además de recordar que el capo no salió en libertad pues sigue bajo custodia de la FGR.

Riva Palacio indicó que “En el primer párrafo de la columna que lleva dos días citando, se dice que un juez ordenó su liberación. Eso es lo que sucedió. La FGR lo detuvo al salir en libertad en busca de un nuevo delito. Entonces, sí salió en libertad”.

Riva Palacio responde a AMLO/Twitter

Agregó que el presidente sí tenía responsabilidad en la orden de liberación, pues el amparo se interpuso en el mes de febrero, y la FGR y la SSPD debían informar al mandatario sobre la petición de liberación de un personaje como El Güero Palma, supuesto fundado del Cártel de Sinaloa.

“Si el presidente no estaba enterado de ello, no le prestó atención o no entendió lo que le decían, el problema no es mi interpretación sino lo que sucedió en Palacio. La exoneración planteada es consecuente a su actitud con los cárteles”.

Riva Palacio en Notimex

En el mismo hilo de Twitter, Raymundo Riva quiso aclarar la polémica sobre su puesto como director en Notimex, el cual duró sólo 14 meses durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y que AMLO ha hecho referencia en los dos días que ha comentado sobre la nota.

El presidente lo hace a manera de descalificación. Pero sólo por si se le olvida: Manuel Bartlett era secretario de Educación y Salinas lo hizo gobernador de Puebla. Su lugarteniente era Ignacio Mier, actual coordinador de la banca de Morena en el Congreso. — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) May 5, 2021

“El presidente también se refiere de manera insidiosa a mi paso por la dirección de Notimex, durante los primeros 14 meses del gobierno de Carlos Salinas. El pide que se “imaginen” lo que sucedió. Yo respondo que mejor revisen qué sucedió en Notimex y lo que se hizo”, indicó.

Riva Palacio aseguró que AMLO lo hacía la referencia de Notimex en un sentido de descalificación, sin embargo recordó al jefe del Ejecutivo que muchos de sus colaboradores en el Gobierno Federal también fueron funcionarios durante el sexenio priísta del Salinas de Gortari, el cual ha criticado en múltiples ocasiones.

Entre los colaboradores Riva Palacio destacó a Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, Ignacio Mier, Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, entre otro, quienes comenzaron en el PRI su vida en la política mexicana.