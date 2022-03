AMLO me quedó a deber: Lilly Téllez niega haber llegado al Senado por Morena

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseguró que el presidente AMLO le "quedó a deber", negando haber llegado al Senado de la República por el partido de Morena, cuya bancada abandonó para sumarse a las filas del blanquiazul al cabo de unos meses.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez publicó una respuesta a la locutora Fernanda Tapia, a quien le aclaró que no es senadora plurinominal y nunca se afilió a Morena, sino que se registró como candidata externa.

La panista incluso aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le "regaló nada", sino que le quedó debiendo tras haberla invitado a "pelear la senaduría".

Leer más: ¡Que elija el pueblo! Propondrá AMLO que consejeros y ministros del INE y TEPJF sean votados

"Hola @TapiaFernanda no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos", afirmó Lilly Téllez sobre Morena y su cargo en el Senado.

Las declaraciones de la legisladora, que recientemente se afilió al PAN rumbo a las elecciones de 2024, causaron disgusto entre los usuarios de Twitter, quienes le recordaron a Téllez que fue gracias a Morena y el efecto AMLO que ella se convirtió en senadora.

La legisladora de Sonora recibió cientos de comentarios, muchos de ellos tildándola de "traidora", pues afirman que sólo "se colgó" de Morena para llegar al Senado e incluso le recordaron la cercanía que mostraba con AMLO durante la campaña de 2018.

Téllez afirmó que AMLO le quedó a deber, aunque llegó al Senado con Morena. Foto: Captura de Twitter

"Te colgaste de MORENA y del pueblo que te otorgo la confianza!! Traidora y chapulina!!", "Hizo campaña con los colores de Morena, ganó gracias a Morena", "La gente votó por ti gracias a AMLO", son algunos de los comentarios que recibió la senadora.

Cabe recordar que Lilly Téllez fue postulada por Morena en las elecciones federales de 2018, como integrante de la Cámara de Senadores por Sonora, junto a Alfonso Durazo, ganando con el 46.6% de los votos.

Sin embargo, el 14 de abril de 2020, anunció su salida de la bancada morenista "por diferencias de criterio", agradeciendo a Durazo, Ricardo Monreal y AMLO por el "respeto" hacia su persona.

Leer más: Si el gobierno de AMLO fuera decente, Gertz Manero dejaría de ser fiscal: Loret de Mola

En ese momento Téllez afirmó que se quedaría como senadora sin partido, pero el 3 de junio de ese mismo año se sumó al grupo parlamentario del PAN, más en línea con sus posturas conservadoras, lo que causó controversia y acusaciones de traición por parte de los morenistas.

Posteriormente, el 28 de marzo de 2022, Lilly Téllez hizo oficial su afiliación al PAN, luego de que el dirigente Marko Cortés la destapara como posible candidata para las elecciones presidenciales de 2024, lo que reavivó las críticas en su contra.