AMLO me quiere fregar a la mala, me quiere meter a la cárcel: Ricardo Anaya

México.- El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo quiere "fregar a la mala" y meterlo a la cárcel para que no sea candidato e las preseidenciales del 2024.

"Pues con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", denunció Anaya en redes sociales.

Ricardo Anaya señaló que a AMLO le molesta que el panista haya denunciado que su promesa de acabar con la corrupción fue una "vacilada".

"Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira y sus hermanos, los dos hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador recibiendo fajos de lana en efectivo.

"O sea a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente (Emilio Lozoya), que es un corrupto y mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada cuando ellos sí recibieron dinero", expresó.

Anaya aseguró que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo, pero se dieron cuenta de que había inconsistencias en la declaración de Lozoya y para taparlas, supuestamente, cambiaron la declaración y alteraron el expediente.

El panista recordó además que ya durante la campaña presidencial de 2018 lo trataron de afectar con acusaciones que resultaron falsas; no obstante, aseguró que se defenderá y tomará la decisión de estar fuera una temporada para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

"Si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años. Entonces, lo que voy a hacer es presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos. Y en cuanto les gane, voy a poder reanudar mi recorrido por todos los municipios de México", finalizó.