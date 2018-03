López Obrador aplaude que EPN no meta las manos en proceso electoral

Guadalajara, Jalisco. Durante su participación en la Expo ANTAD 2018 en Guadalajara, Jalisco, Andrés Manuel López Obrador celebró ante empresarios la declaración del presidente Enrique Peña Nieto de no intervenir en el proceso electoral de este año.

"Yo padecí de un presidente abusivo, antidemócratico: Vicente Fox Quezada. Y él lo ha declarado como si fuera una gracia. ¿Cómo creen que no voy a recibir con agrado la declaración de Peña Nieto que no va a intervenir", señaló el candidato de Movimiento Regenerativo Nacional (MORENA).

AMLO en la Expo ANTAD en Guadalajara. Foto: CUARTOOSCURO

"Si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpais, son libres se le va a reconocer".

De igual forma, López Obrador criticó la pretensión de Anaya de castigar al gobierno de Peña Nieto en caso de ganar la presidencia y afirmó que le genera un grado de sospecha la situación asegurando que antes eran muy amigos.

"El pleito me preocupa mucho, porque es un pleito de mafias. Porque esos pleitos desestabilizan al páis", agregó López Obrador.

Por otro lado, López Obrador señaló que de llegar a la presidencia no habrá persecuciones políticas ni venganzas, pero pidió a los candidatos "a serenarse".

Los tres candidatos a la presidencia de la República que encabezan las preferencias en el proceso electoral de 2018 estuvieron de forma simultánea en esta ciudad.

Los candidatos no coincidieron en el evento; sus participaciones fueron escalonadas y con logística diseñada para que no se toparan dentro del recinto ferial. A decir de organizadores de la Expo, esto se hizo para no violentar la ley electoral. No se invitó a los demás aspirantes a la presidencia por falta de espacio en el programa de actividades.