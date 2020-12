AMLO mide el pulso político durante su gira por Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, ocurrida en el marco de la jornada nacional de registros de aspirantes a ocupar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, más allá de lo circunstancial que resulta para la mayoría de los columnistas, puede interpretarse como la gira de un líder político siempre en campaña, quien seguramente medirá el pulso político de su partido y del Gobierno de Sinaloa.

Entre los analistas y columnistas consultados, Héctor Ponce considera que la visita de AMLO a Mazatlán pudiera ser aprovechada por el alcalde Luis Guillermo Benítez, quien aspira a ser candidato a la gubernatura, para tratar de capitalizar la foto con el mandatario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para Aarón Sánchez y el también analista José Luis López Duarte, esta gira le permite a López Obrador “ir a misa y a vender las cañas”, es decir, no solo medir el pulso de su partido y de quien gobierna el estado, sino también buscar entablar acuerdos con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y con todos aquellos que le dieron su apoyo durante el 2018, sobre todo ahora que no estará él en las boletas.

Tomás Chávez, también columnista, coincide en que el Químico Benítez podría capitalizar esta gira a su favor.

Aarón Sánchez / Foto: Especial

El columnista Aarón Sánchez recuerda que la visita de un presidente siempre es bienvenida, en el entendido que cuando se organiza la gira a una entidad, generalmente se moviliza toda la estructura del Gobierno federal para anunciar programas, apoyos y, generalmente, se espera una derrama para la entidad, porque el presidente no puede venir con las manos vacías; sin embargo, añade que en esta ocasión, lo que se observa son actividades de supervisión de obras que ya están en marcha, visitas un poco extrañas.

“Evidentemente, estas giras tienen un matiz más de tipo político, (AMLO) viene a punzar cómo está el ambiente en la población, en el Gobierno local, en el partido oficial, y me da la impresión de que esta gira tiene un componente político más fuerte, más que la visita de un jefe de Estado. Hay muchos eventos que casi se sienten como sacados de la manga, como pretexto para poder venir". Reiteró que López Obrador es un líder político en campaña permanente y, en esta ocasión, no visita Sinaloa el presidente de la República, sino el líder político que está en campaña permanente.

Héctor Ponce Tizoc / Foto: Especial

Para el columnista Héctor Ponce Tizoc, esta visita del mandatario federal y fundador de Morena le da una connotación política en favor de Luis Guillermo Benítez. La foto ya la ganó el Químico, quien, a pesar de estar aquí, envió representante para su registro. Ponce recordó que la designación del candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa será por encuesta, y esta visita de López Obrador favorece la imagen del alcalde mazatleco, quien seguramente tratará de aprovechar la foto para intentar sumar adeptos y que sea interpretada como un mensaje de apoyo hacia sus aspiraciones por parte del mandatario.

Ponce consideró que esta gira le permite al mandatario federal medir el pulso político electoral en la entidad con miras a las sucesión presidencial, además de que seguramente sostendrá alguna plática en privado con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para hablar de la sucesión, de poner algunas reglas, de entablar quizá algunos acuerdos, además de que la misma militancia y parte de la dirigencia de Morena aprovecha esta gira de su líder para comunicarle la situación política por la que atraviesa el partido en Sinaloa.

Roberto Soltero Acuña / Foto: Especial

Para el analista político Roberto Soltero Acuña, el hecho de que la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el sur de Sinaloa haya coincidido este fin de semana con el registro de los aspirantes de Morena a la candidatura por la gubernatura de Sinaloa es meramente circunstancial, p

ues recordó que es una visita que el mandatario ya había pospuesto un par de veces. “No le veo ninguna fortaleza de que haya algún lineamiento por el hecho de que el presidente se encuentre en Sinaloa; coincidieron, y nada más”, reiteró, refiere que no hubo ningún mensaje entre líneas por parte del gobernador. El columnista recordó que AMLO ha sido reiterativo que con el gobernador Quirino Ordaz no tiene diferencias de ninguna especie, al tiempo que recordó que ambos mantienen una sólida relación y es obvio que, en el proceso electoral interno de Morena, se va a jugar con los criterios que asigne el presidente, “porque él va a ser el tamiz de la encuesta, él va a decir quién, así que eso no tiene ninguna ciencia. Y, de cualquier forma, si es varón, el ganón será Rocha Moya; y si es mujer, será Imelda”.

José Luis López Duarte / Foto: Especial

Más allá de la supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador a proyectos estratégicos, como las presas Santa María y Picachos, el analista político José Luis López Duarte recordó que el mandatario “procura siempre ir a misa y a vender las cañas”, que incluso en estos momentos anda construyendo alianzas con los gobernadores priistas principalmente, “como ya lo hizo en el Estado de México, uno de los estados más importante electoralmente, con 40 distritos electorales y el más poderoso bastión priista que hay”.

El columnista recordó que López Obrador tuvo el apoyo del gobernador en 2018 y seguramente ha de querer que lo siga apoyando de cara a la elección del 2021, y en parte a eso atribuye los esfuerzos del presidente y su gira por Sinaloa, dinámica que anticipa seguirá de aquí hasta que se construyan las alianzas. “Él es el personaje más poderoso del país. y obviamente está dentro, bien metido con sus esfuerzos, con su ofensiva contra la oposición”. Insistió que anda buscando a sus aliados de 2018, esos que lo apoyaron en su triunfo, por lo que no descarta que esto haya sido tema en su visita.

Tomás Chávez / Foto: Especial

Tomás Chávez, columnista de esta casa editora, recordó que con esta visita el presidente Andrés Manuel López Obrador paga el compromiso que había hecho hace semanas, y es bueno que ocurra casi a fin de año, para que el gobernador le haga la petición de los recursos que necesite para cerrar el año.

El columnista consideró que esta gira del mandatario federal podría ser aprovechada por el presidente municipal Luis Guillermo Benítez para tomarse la foto con el mandatario y difundirla para promocionar su amistad, lo que podría hablar de una buena relación entre ambos. “Le puede servir al Químico, lo puede capitalizar como espaldarazo porque el partido hará una encuesta, y los morenistas son fieles seguidores de López Obrador. Están esperando una señal para ver por quién votan, aunque, en teoría, quien aventaja sería Rocha, y sería raro que brincara alguien más, aunque, en teoría, pudiera ser Benítez”.

El columnista insistió en que la visita de AMLO no tiene la intención de influir en la encuesta, pues considera que, de ser hombre el elegido, el más posible es Rocha; y de ser mujer, la más idónea es Imelda.

Fernando Zepeda / Foto: Especial

El columnista Fernando Zepeda destacó que el gobernador Quirino Ordaz ha logrado alcanzar una cercanía muy especial con el presidente López Obrador en sus primeros dos años de Gobierno. Señaló que desde el primer contacto como presidente y gobernador, Quirino atrapó la confianza de AMLO al mostrarle los resultados en obras de inversión que en poco tiempo detonó en el estado.

“Dos ingredientes abonaron el camino de la confianza: los recursos gestionados y otorgados por la federación ahí estaban invertidos... Y que el gobernador Quirino no endeudó al estado. Dos temas que le agradan a AMLO. Y el tercero que coronó la buena relación fueron los programas sociales de Quirino a beneficio de los que menos tienen. De los marginados de Sinaloa”.

Zepeda señala que en esta visita de AMLO a Sinaloa, y por los tiempos políticos que se viven de frente a la elección del 2021, cobra relevancia que haya declarado que “felicita a Sinaloa por tener de gobernador a Quirino”. “Los mensajes políticos en esta gira de dos días por Sinaloa abundaron. Porque AMLO ve resultados en el estado. AMLO mencionó que una cosa son los partidos y otra el Gobierno”, expresó.