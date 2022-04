AMLO muestra facturas millonarias de supuesto departamento de Loret de Mola; admite error en datos

Ciudad de México.- Por segundo día consecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo públicas supuestas propiedades atribuidas al periodista, Carlos Loret de Mola, mostrando incluso una factura de un departamento con un valor de 24 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa de la mañana desde palacio nacional, el mandatario nacional volvió a referirse sobre los departamentos que presentó este miércoles en la sección de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, con la funcionaria Ana Elizabeth García Vilchis.

Hace menos de 24 horas, el oriundo de Macuspana, Tabasco y García Vilchis habían comentado sobre 13 departamentos en la Ciudad de México con valor a 100 millones de pesos, además de un terreno en Valle de Bravo, Estado de México, de ocho hectáreas con valor de 120 millones de pesos.

En ese sentido, López Obrador se disculpó por dar datos inexactos pues el terreno de Valle de Bravo, no pertenece en su totalidad al titular del noticiero de la cadena Latinus, sino que fue fraccionado y 3.5 hectáreas le pertenece a Loret de Mola.

Ahondó en el tema, al explicar que, dentro del terreno, el periodista habría construido una mansión la cual contenía “una alberca, que la casa esa que rentó José Ramón (el hijo del presidente) y su esposa y la alberca, parece una bañera”.

El mandatario mexicano también presentó la factura de un departamento que habría adquirido Carlos Loret de Mola, con un valor de 24 millones de pesos, el cual comparó con el costo de un departamento promedio por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Vale 500 mil pesos, aquí estamos hablando de 48 (departamentos de interés social), una unidad habitacional. 24 millones y ese sí tengo la prueba para que no diga que no… Sobre el departamento de Miami fue una investigación periodística… y los departamentos… son 12 u 11 pero ahí es su esposa y ahí no me meto”, refirió ante medios nacionales Andrés Manuel López Obrador.

AMLO volvió a invitar al periodista a hacer público sus bienes, esto siendo considerado por el político como una manera de transparentar y aclarar que no provienen de ningún acto de corrupción.

Cabe señalar que el mandatario mantiene este ataque contra el periodista desde que el yucateco hizo pública la casa que José Ramón López rentó en Estados Unidos, de la cual volvió a minimizar el político de tabasco en sus declaraciones.