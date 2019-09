AMLO muestra sofisticada bodega que usaban para el robo de gas

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró fotos sobre una "sofisticada" bodega que era usada por criminales para el robo de gas.

En la bodega, ubicada en la calle Vicente Guerrero, en la Colonia Urbana Ixhuatepec en Ecatepec, Estado de México, se resguardaban pipas y se almacenaba producto robado.

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario federal informó que se detuvo a 6 personas a los que calificó como gente pobre.

"Aprovecho para recordarlo, todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza, por qué digo esto, porque se sigue deteniendo a personas, ahora se detuvo a quienes formaban parte de una banda de robo de gas, a lo mejor muchos de los que participan en estos actos, vigilantes, gente humilde, no sabe que va a ir a la cárcel y no va a salir bajo fianza", afirmó.

"Ayer se detuvo a un grupo, le voy a pedir al Secretario de Seguridad que les informe sobre esto (...) miren ya es un asunto sofisticado, nada rudimentario, pero de los detenidos, seis detenidos, gente pobre".