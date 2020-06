AMLO niega acusaciones de Alfaro por caso Giovanni López

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro a que si tiene pruebas de que él (AMLO) provocó los hechos violentos en el Estado las muestre.

Esto luego de que el mandatario estatal acusara directamente al Gobierno Federal de ser el impulsor de las agresiones y actos de violencia que se han registrado en las últimas horas por la muerte de Giovanni López.

AMLO dijo que los hechos ocurridos ayer son lamentables, ya que se dijo ser una persona de diálogo y no de hacer uso de la fuerza pública.

Respecto al señalamiento de Alfaro contra López Obrador, el segundo reconoció tener problemas de roses ideológicos con el gobernador jalisciense.

"No se puede tirar la piedra y esconder la mano, si tiene pruebas que las muestre", dijo el presidente en Tabasco, hoy en La Mañanera.

Asimismo López Obrador dijo que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco “no se retracte” de su acusación, pues “ayer dijo que era yo”.

Que no se retracte, ayer dijo que era yo, que me pedía a mí, me pareció un exceso. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena