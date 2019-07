AMLO niega que Peña Nieto tenga vinculo con el caso Odebrecht

México.- En las ultimas horas fue publicado un supuesto señalamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) referente al ex mandatario Enrique Peña Nieto.

AMLO durante su gira por San Luis Potosí, dijo que Peña Nieto, hasta el momento, no tiene denuncias en su contra que lo vinculan con el caso Odebrecht.

El caso Odebrecht involucra directamente al ex director general en el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, ya que se le acusa de tener vínculos directos.

Andrés Manuel López Obrador precisó que tampoco que a Enrique Peña Nieto tampoco se le relaciona con las investigaciones contra Emilio Lozoya, pero que siguen recabando las declaraciones de los involucrados.

No tenemos información, pero la fiscalía seguramente recogerá los testimonios y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada, acerca de los ex presidentes. En Odebrecht no ni en otros casos.