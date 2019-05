AMLO niega que gobierno está en guerra contra la delincuencia

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó hoy que en el país no hay guerra en contra de la delincuencia, porque esa estrategia fue un fracaso en el pasado y no funcionó.

"No hay guerra, no queremos la guerra. Esa estrategia fue un fracaso, no funcionó. Esa estrategia fue la que desató más la violencia y convirtió a nuestro país (...) en una fosa clandestina, en un cementerio", expresó López Obrador en su coferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Tenemos ese problema, 26 mil cuerpos sin identificar, más de un millón de víctimas de la violencia por esa política, expresó.

López Obrador reiteró que el actual gobierno tiene una estrategia diferente, en que la Guardia Nacional es un complemento, pero que lo fundamental es atender las causas que originan la violencia.

Lo fundamental va a ser el que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes, y eso va a ayudarnos mucho y lo complementario va a ser la Guardia, indicó.

Dijo que en el pasado se utilizó al Ejército y a la Marina para ese propósito, sin que hubiera protección para la gente, sin atender la demanda de seguridad pública, por lo que ahora se tiene una estrategia completamente diferente.

Si lo viéramos en términos cuantitativos, les diría 70 por ciento bienestar, justicia (...) 20 por ciento Guardia Nacional y 10 por ciento perseverancia, aseveró.

Lamentó en ese sentido que el pasado fin de semana muriera un marino y tres más resultaran heridos, luego de ser atacados por un grupo de ladrones de combustible en el tramo de un poliducto en el central estado de Puebla.

De acuerdo con la Secretaría (ministerio) de Marina (Semar) de México, los grupos delictivos se han vuelto cada vez más agresivos con el personal militar.