AMLO niega que grupos delictivos tengan el control de México

Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el control de la república mexicana se encuentra en manos del gobierno y no de los diferentes grupos criminales que operan en el territorio nacional.

En este sentido, el mandatario federal aprovechó la ocasión para hacer hincapié en que él no es como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, remarcando que ya no hay en el gobierno alguien como el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Abordado por medios de comunicación del estado de Sinaloa, cuando se encontraba a bordo de una camioneta antes de irse de la Presa Picachos durante la gira que realiza por la referida entidad federativa, el presidente López Obrador, al ser cuestionado por la intercepción de un grupo armado a reporteros el pasado viernes 27 de mayo, sostuvo que, en general, todo está bien.

“Eso es lo que dicen los conservadores, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión", respondió el jefe de Estado mexicano al preguntarle si los grupos delictivos no estaban tomando algunas localidades del estado de Sinaloa.

En tanto, al cuestionarle sobre si los grupos delincuenciales han tomado el control de México, el titular del Poder Ejecutivo Federal dejó en claro que no es el caso, asegurando que eso es lo que piensan los "conservadores".

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, hizo énfasis de forma contundente.

Al tiempo, López Obrador resaltó que en la administración de la Cuarta Transformación no hay ningún García Luna, recordando que el exfuncionario se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos al ser señalado de haber aceptado sobornos de parte de un cártel mexicano.

Grupo armado intercepta de periodistas en Sinaloa

Durante la tarde del pasado viernes 27 de mayo del año en curso, periodistas y algunos funcionarios, los cuales viajaban a bordo de 4 camionetas sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en las inmediaciones del Bacacoragua, Badiraguato, se encontraron con un retén compuesto por hombres armados, quienes portaban cuernos de chivo y contaban poncha llantas.

Se dio a conocer que los hombres cuestionaron a los periodistas y a los servidores públicos si traían armas de fuego y cuál era el motivo de su viaje. Al negar traer armas e indicar que iban a un evento de López Obrador por la construcción de la misma carretera, el grupo los dejó seguir su camino.