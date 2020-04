AMLO niega que investiga cuentas de Peña Nieto y Angélica Rivera

Ciudad de México.- Este viernes, durante la conferencia mañanera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza en Palacio Nacional, aseguró que no hay una investigación pública a las cuentas del ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex esposa Angélica Rivera.

Además AMLO dijo que el juzgar a ex presidentes es una decisión de todos los mexicanos, "desde Salinas hasta el ex presidente Peña".

López Obrador recordó que desde que tomó el poder de México, no iría contra los ex presidentes que le antecedieron y en ellos entra el ex mandatario priista.

Los ciudadanos mexicanos decidirán libremente si se abren expedientes para procesar a los ex Presidentes de México, dijo AMLO en noviembre del año 2018.

¿En realidad AMLO mandó a investigar a Peña Nieto?

Andrés Manuel López Obrador respondió tajantemente NO, y eso debido a que ayer, El Universal a través de su columna Bajo Reserva publicada este jueves, detallando que AMLO decidió emitir la orden para dar inicio a las investigaciones contra Peña Nieto la mañana del pasado lunes.

A su vez se dijo que la investigación estaría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, quienes han comenzado a rastrar los movimientos financieros del priista, su ex esposa y familiares cercanos, de acuerdo a la publicación.

Hoy se sabe y según a lo señalado por López Obrador, el gobierno actual NO INVESTIGA a Enrique Peña Nieto y su ex esposa Angélica Rivera.

