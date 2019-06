AMLO no acepta que familiares hagan gestiones o trámites

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no acepta que fammiliares hagan gestiones, trámites o negocios con el gobierno.

Asimismo hizo una llamado a los miembros de su familia y a los funcionarios públicos a no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo.

Según informaron medios en una carta, AMLO señaló que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.

"No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o favor de sus ‘recomendados'", dijo.

A su vez López Obrador detalló que eso "incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa que encabeza de lunes a viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que dará a conocer "sus datos" que revelan que "la economía (de México) va muy bien" el próximo 1 de julio.

El presidente señaló que en el "período neoliberal" se realizaron una serie de reformas "a modo para el saqueo, para la corrupción", y dijo que en su admnistración ya no podrán hacerlo.

También indicó que "los conservadores" esconden datos que no figuran en los periódicos y medios de comunicación, ya que son positivos no sólo para el ámbito social sino también para lo económico.

No quiero todavía dar a conocer mis datos porque estoy esperando al día 1 de julio porque le voy a contestar a "los expertos", le voy a contestar a los conservadores, porque hay datos que se esconden (...) datos económicos que no aparecen en los periódico

Afirmó López Obrador invitó a la población a acompañarlo el 1 de julio al Zócalo a las 17:00 horas en la Ciudad de México, donde revelará sus datos, los cuales asegura que no aparecen en los diarios pues se trata de información que "se esconde".