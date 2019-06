AMLO: no crean que tiene mucha ciencia gobernar, es sentido común

Estado de México.-En su gira por el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene mucha ciencia gobernar, y destacó que lo más importante es aplicar el sentido común y que en estos tiempos no es muy fácil de encontrar.

Acompañado del gobernado mexiquense, Alfredo del Mazo, AMLO visitó el deportivo de béisbol ubicado en Ecatepec y en su discurso se refirió a los avances de los programas de Bienestar y en el cual muchos habitantes de colonias populares de este municipio pidieron recursos para las familias pobres.

En su mensaje, el presidente López Obrador dijo lo siguiente: “No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad; la política tiene más que ver con el sentido común que es el menos común, eso sí, de los sentidos”, destacó.

Resulta importante señalar que el municipio de Ecatepec es el más grande de América Latina, con una población de un millón 800 mil habitantes establecidos en este territorio.

Ante las peticiones de las personas reunidas en el mitin, AMLO les prometió ayuda del gobirno federal mediante un programa especial y exclusivo para Ecatepec, que consiste en mejoramiento urbano y que tendría un fondo de 600 millones de pesos.

El político tabasqueño pidió a los ciudadanos que tengan confianza en el gobierno y que los ayudará a salir de la pobreza, pero solamente se logrará si se trabaja con unidad y en beneficio de un solo partido que es México.

Durante el evento se entregaron apoyos de los programas de Bienestar de manera simbólica en materia de servicios públicos como agua potable, drenaje, vivienda, pavumento y alumbrado público.

Por otra parte, este martes, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita más acompañamiento del Gabinete.

"Veo a un Presidente muy activo, muy proactivo, muy dinámico, que no descansa, y veo a un Gabinete que no está en el acompañamiento. Veo a un Gabinete cuya curva de aprendizaje ha sido larga, pesada, pero me gustaría ver a un Gabinete más cercano. Siento al Presidente que hace todo, pero necesita que su Gabinete lo acompañe más", planteó.

Tras señalar que en términos generales veía una "conducción correcta" en el Gobierno, el parlamentario zacatecano opinó en rueda de prensa que es necesario "mejorar" en la relación con los medios de comunicación, los inversionistas y empresarios.

"La reconciliación es buena: hay que hacerla eficaz, pero el Presidente, Presidente para mí, va a ser el mejor Presidente que haya habido en los últimos tiempos", pronosticó.