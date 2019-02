AMLO no dará mayores recursos a estancias infantiles

Ciudad de México.- De acuerdo con padres de familia del Programa de Estancias Infantiles, las cifras de la otrora Sedesol, tan solo en Sinaloa hasta diciembre del 2018 había en operación 350 Estancias Infantiles afiliadas al programa, la cuales atendían a 14 mil 382 menores con el apoyo de mil 798 profesionales, en su mayoría mujeres, quienes ahora viven en la incertidumbre por sus fuentes de empleo.

Carmen del Rosario Moreno Guerrero, representante de Estancia Infantil en los Mochis, Sinaloa, señaló a EL DEBATE durante esta marcha que con la reducción del presupuesto para estas estancias ha sido significativa ya que los gastos de operación de cada una de ellas son elevados, aunado a que en lo que va de enero y febrero ya no llegó el recurso.

Subimos la cuota y los papás no pueden pagar

Momentos antes de esta marcha, el presidente López Obrador tocó el tema durante su conferencia matutina. Dijo que el año pasado estas estancias infantiles recibieron por parte del gobierno federal más de tres mil millones de pesos, por lo que es un tema que está revisando porque este programa, manejado por lo que era la Sedesol, consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad determinada de dinero. Sin embargo, el presidente se dijo preocupado pues no quiere que en su administración exista una situación similar ocurrida en la guardería ABC.

“Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación. Tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo de ABC, pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio”, señaló.

Declaración que le resultó ofensiva a Carmen Moreno ya que aseveró que el presudente no se ha tomado la molestia de informarse al respecto.

“Nos dice que somos estancias como la de ABC, que no se responsabiliza por eso. ¡Por supuesto que no somos así. ABC es IMSS y no, nosotros somos maestras preparadas, no estamos por estar nada más! El señor (AMLO) no quiere tomarse la molestia de ni siquiera ir a revisar una estancia. ¡No conoce el programa!” afirmó, la afectada.

El presidente también mencionó que se seguirá apoyando a los padres de familia, en especial a las madres solteras, pero con la búsqueda de un nuevo mecanismo en el que se les ayude de manera directa, “que no sea a través de intermediación”, debido a que según el presidente existe en estas estancias participación partidista, como la del PAN. Incluso puso como ejemplo a la senadora Josefina Vázquez Mota, quién se habría manifestado a favor del presupuesto para las Estancias Infantiles, pero que se vio involucrada en una situación en la que a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes.

“Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el gobierno. Esto debe de quedar muy claro”, enfatizó López Obrador.

Al respecto de las afirmaciones del presidente, Fernando Quiroga Rodríguez, representante de una estancia infantil de Guanajuato y vocero de este grupo de manifestantes aseguró a EL DEBATE que son punto y aparte de partidos políticos.

“No pertenecemos a ninguna bancada política, nosotros somos libres, no pertenecemos a ningún partido político, ni somos ABC. Nosotros somos estancias infantiles de lo que antes era Sedesol, ahora Bienestar. ¡Nos están catalogando mal!, dijo.

Quiroga Rodríguez informó que en las estancias de su zona se cobraba 300 pesos por niño al mes, e incluso que hasta un 25 por ciento de los padres de familia atendidos, en su mayoría madres solteras, no pagaban nada en favor de su economía y aún así, los infantes recibían desayuno, colación y comida. Dijo también contar con la certificación ECO435 para el cuidado y atención del menor, que incluye menores con discapacidad, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública.

Andrés Manuel López Obrador, defendió esta decisión de no otorgar más dinero del presupuesto a organizaciones debido que si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas el recurso no llega, “o llega muy poco, porque hay piquete de ojo”.

“Queremos que llegue completo de la tesorería al beneficiario, por eso es que estamos haciendo ese censo. Y se van a transparentar los censos y todos los recursos que se entreguen, porque si no, no va a cambiar esto”, agregó.

Por lo anterior, Fernando Quiroga, afectado señaló que se sabe que en gobiernos anteriores existió corrupción, pero aseveró que esa situación no les compete a los representes de las estancias y menos a las educadora.

“No somos nosotros como responsables, ¡jamás! Porque nosotros siempre trabajamos con claridad, transparencia, nosotros nunca damos las instrucciones, nosotros nunca levantamos las listas de asistencia, nosotros las entregamos, ellos validan y ellos la entregan. ¡Corrupción por parte de nosotros no la hay!, afirmó el quejoso.

Finalmente, el presidente fue claro en su declaración, pues afirmó que si bien su gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, el derecho a criticar y el derecho a audiencia y a diálogo, no cambiará la postura.

“Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales, ni de la sociedad civil. Todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios”.

Ideología que los afectados esperan se pueda replantear.

“Tienen que cambiar lo que están ofreciendo porque están desamparando a la niñez de México, porque sí un padre se tiene que quedar a cuidar a sus hijos es una fuente de empleo que se va a perder, entonces si estamos hablando de más de 300 mil niños calculale la cantidad de empleos que se van a perder, por ejemplo en mi zona, tengo muchas madres solteras, la mayoría, ¿que va a pasar? o cuidan al niño o trabajan”, destacó el vocero de los manifestantes.

Este miércoles, el grupo de inconformes será recibido en San Lázaro por un representante de la Comisión de Bienestar Social para entablar el diálogo, informó el vocero.