AMLO no descarta aplicar terceras dosis contra Covid-19, comenzando con adultos mayores

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno no descarta aplicar terceras dosis de la vacuna contra Covid-19, comenzando con adultos mayores.

En la Mañanera de este jueves desde Zacatecas, AMLO advirtió que aunque el número de contagios está a la baja, "no debemos confiarnos", ya que con a llegada del invierno los riesgos serán mayores, por lo que llamó a vacunarse a quienes no lo han hecho.

El mandatario recordó que actualmente se está vacunando a los menores de 15 a 17 años del país y a rezagados, y añadió que no se descarta aplicar una tercera dosis de refuerzo que, en caso de llevarse a cabo, iniciaría con adultos mayores.

"Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores, de protección", comentó AMLO.

Leer más: "No están solos": AMLO anuncia apoyos para atender violencia en Zacatecas

"Vamos a continuar vacunando porque con este tiempo, a la llegada del invierno, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio, es voluntario", dijo, exhortando a vacunarse a quienes no lo han hecho.

AMLO presumió que México logró conseguir la vacuna contra Covid-19 antes que otros países, y afirmó que las dosis nunca han faltado, al igual que las camas y ventiladores en los hospitales del país.

Resaltó que el país registra menos muertes por Covid-19, respecto a su población, que Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, lo que atribuyó en parte al papel de las familias en la prevención social, el compromiso del personal médico y contar con vacunas.

"No se puede comparar esto porque es muy delicado, pero tenemos menos fallecidos de acuerdo a nuestra población que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Colombia, Perú", expuso.

Leer más: EN VIVO: Conferencia Mañanera de AMLO desde Zacatecas hoy 25 de noviembre de 2021

Diversos países han comenzado a aplicar terceras dosis contra Covid-19 desde las últimas semanas. Recientemente, Estados Unidos la aprobó para mayores de 18 años, mientras que Argentina lo hizo para mayores de 70 y Francia para mayores de 65 y personas vulnerables. El Salvador, por su parte, inició la aplicación desde hace un mes, y antes lo hicieron Panamá y Brasil, por mencionar algunos casos.

Con información de Reforma.