AMLO no encubrirá a nadie pero no investigará a Felipe Calderón

México.- Se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de si su administración abriría carpetas de investigación contra el expresidente Felipe Calderón por su presunto apoyo al crimen organizado, junto a García Luna, o sería Estados Unidos quien realice las investigaciones.

No tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad, encubrimiento, no vamos a encubrir a nadie. No queremos que se interprete que estamos buscando a ningún expresidentes

Justificó AMLO, añadiendo que espera que no se politice dicha investigación aunque agregó que no encubrirán a nadie y delegan dicha tarea a la Fiscalía General de la República.

El mandatario terminó pasando la bolita a la ciudadanía, invitándolos a movilizarse y reunir firmas para realizar una consulta y posteriormente investigar al expresidente panista.

Varios periodistas cuestionaron la inacción de la Cuarta Transformación al investigar la presunta corrupción en beneficio a grupos criminales por parte de funcionarios públicos, a lo que el Presidente ha justificado que México no abra investigaciones debido a que "se pensaría" que se hace una "persecución política" a expresidentes con "propositos políticos".

No se va abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propositos políticos, nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes al proceso, la Fiscalía que es la institución que tiene facultades y autonomía, y si ellos deciden abrir el proceso pues es una decisión de esta instancia autónoma

Agregó "las cosas terminan sabiéndose cuando no hay impunidad", además ha dicho que no encubrirá.

Lo que no vamos nosotros a hacer, y es una garantía importante, es proteger, no vamos a ser tapadera de nadie

Ha dicho también que esperan que en dicha investigación "también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros porque: a ver, lo de Rápido y Furioso, ¿no fue convenido? ¿No fue un acuerdo? Estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo, con una agencia extranjera, entonces los crimenes que se cometieron por ese operativo fallido, son responsabilidad de los dos gobiernos".

Si piden consulta para investigarlo...

López Obrador ha apartado el discurso acusatorio y ha dicho que si la ciudadanía pide investigar al expresidente por sus actos, él mismo votaría.

Ha cuidado que no se vea como una cruzada política, por lo que ha reiterado en varias ocasiones que corresponde a la investigación saber si Felipe Calderón debe rendir cuentas, "y en mi postura desde el principio es de que si los ciudadanos solicitan de que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes, que nosotros actuemos" dijo.

Si hay ahora una consulta, pedir que se lleve a cabo esta consulta entonces nosotros aplicaríamos, yo incluso dije que votaría, pero nada más es un voto.Y meternos a asuntos de ese tipo, persecusión a expresidentes pues sí, pueda que nos dé popularidad y la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va hacer perder tiempo, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación

Comentó en su conferencia de prensa que lo más importante es que la justicia también sea capaz de "prevenir delitos, que no vuelva a suceder lo mismo. Me interesa más que se pueda estigmatizar la corrupción para que no se repita, eso es lo más importante".