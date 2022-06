AMLO no fue a la Cumbre de las Américas por defender dictadores y mirar al pasado: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, insistió en que el presidente AMLO no asistió a la Cumbre de las Américas por defender a "tres dictadores", en alusión a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de acusarlo de aferrarse al pasado.

En un nuevo video publicado el lunes 13 de junio de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya arremetió de nuevo contra Andrés Manuel López Obrador por ausentarse de la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos la semana pasada, y resaltó que el problema de fondo es que el presidente de México está "atrapado en los años 70".

"A pesar de todos los llamados a la sensatez, López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas por defender a tres dictadores. Yo creo que es importante entender el problema de fondo, y el problema de fondo es que López Obrador está atrapado en los años 70, en esa época en la que se creía que México no podía competir económicamente con otros países", dijo Anaya sobre AMLO.

El panista asegura que en el pasado el propio López Obrador se opuso al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por lo que aseguró que "él era de los que creía que no podíamos competir con otros países", lo que consideró un error, ya que México actualmente es una "potencia manufacturera que hoy exporta más productos que todos los países de América Latina juntos.

Anaya reprochó que AMLO no cree en las posibilidades de México, y es por eso que insiste en mirar al pasado y defender a los "dictadores" de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mismo motivo por el cual no acudió a la Cumbre de las Américas.

"Lo primero que se necesita para lograr algo es creer que es posible y hoy tenemos un presidente que no cree, por eso mira al pasado y no al futuro, por eso voltea hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, y defiende a sus dictadores y no quiso asistir a la Cumbre en Estados Unidos", aseveró el excandidato presidencial.

Advirtió que esas "dictaduras" no son el camino de México, sino que el camino de México es el de "la revolución tecnológica, la innovación, las energías limpias, la educación de calidad, la infraestructura", pronunciándose a favor del progreso para atraer la inversión y generar empleos.

Así mismo, Ricardo Anaya criticó que la "nueva ocurrencia" del presidente López Obrador fue su anuncio de que le explicará a Joe Biden su "plan" para unir a todos los países de América, como si se tratara de una idea nueva. En ese sentido, el opositor sostuvo que México debería priorizar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

"Lo increíble es que de veras piensa que descubrió el hilo negro, cuando la idea no es nueva. Alguien debería explicarle sobre la ALADI, el Mercosur, la Alianza del Pacífico y por qué han venido a menos. Y por qué, en cambio, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ofrece tantas oportunidades que, por su miopía, estamos dejando ir", reprochó.

Tras quejarse de que "estamos dejando ir muchas inversiones", el panista propuso "dar un golpe de timón hacia una política exterior racional, que cuide los intereses del país, no de los amigos dictadores de López Obrador", a fin de aprovechar los cambios en la economía mundial para atraer inversiones que generen riqueza, trabajo y bienestar.