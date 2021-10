"AMLO no ha intervenido en fallos del Poder Judicial": Zaldívar responde a Loret de Mola

México.- En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que el Poder Judicial ha actuado con independencia y con autonomía.

Ello, a pesar de que, el algunas ocasiones, los fallos de los jueces y magistrados puedan ponerse en la mesa de discusión, lo que pasa en cualquier país del mundo cuando los integrantes de la ley decretan algún resolutivo.

En el capítulo 56 de Loret en Latinus, el conductor de W Radio cuestionó al también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acerca de las critica sobre "jueces de consigna" que se desempeñan bajo lo que dicta el Estado mexicano.

En este sentido, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que, "en esta administración no hay jueces de consigna, se ha demostrado reiteradamente, con decenas de sentencias, en todas las materias, que en los dos años y medio que llevó de presidente de la Corte los jueces y juezas federales están actuando con independencia y con autonomía".

Al cuestionarle sobre los reproches y embestidas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces cuando las sentencias que decretan no son favorables para su gobierno, el titular de la SCJN sostuvo que él no va a entrar en confrontaciones sobre dicho tema.

En tanto que afirmó que el discurso del titular del Poder Ejecutivo Federal hacia el Poder Judicial no es una amenaza para el actuar del mismo, pues aseguró que lo que pasaba en sexenios pasados sí lo era y ello afectaba la autonomía del actuar de los jueces.

"Yo me remito a los hechos, a las sentencias de que dictan los jueces, las juezas, al trabajo que hacemos en la Corte; lo demás, realmente no es si no una especie de espectáculo político, que los jueces tenemos que estar ajenos a eso", sostuvo.

Al poner Carlos Loret de Mola en entredicho si no es un "pleito desigual" que el presidente López Obrador arremeta contra integrantes del Poder Judicial, Arturo Zaldívar sostuvo que no existe tal conflicto, ya que él se basa solo en los hechos y no en el discurso.

Zaldívar dejó en claro que López Obrador no ha intervenido ni presionado en ni una sola resolución que ha tomado el Poder Judicial.