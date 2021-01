AMLO no ha sido invitado a la toma de protesta de Joe Biden en EE.UU: "He decidido salir poco"

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no ha sido invitado para asistir a la toma de protesta de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, por lo que descartó viajar al país vecino el próximo 20 de enero.

En La Mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, AMLO dijo que aunque no cuente con invitación, ha decidido "salir poco" del país, y recordó que sólo en una ocasión viajó a EE.UU. como presidente, para concretar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (¡Se da por vencido! Donald Trump acepta a Joe Biden como Presidente en EEUU)

No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del tratado de libre comercio, acabo de hablar de la importancia que tiene el tratado y por eso decidí salir", detalló.

Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno no tendrá diferencias ni pleitos con la administración de Joe Biden, tal como asegura que fue la relación Donald Trump.

"Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden".

Destacó que tiene que "no podemos ser vecinos distantes" con Estados Unidos, sino que tiene que haber entendimiento por diversas razones, entre ellas el hecho de que 38 millones de mexicanos viven y trabajan en territorio estadounidense. "Es la comunidad hispana más importante de Estados Unidos", señaló.

En ese tenor, AMLO subrayó la importancia de las relaciones comerciales con la Unión Americana y reiteró que no hay problemas, por lo que deseó al gobierno estadounidense que le vaya bien.

No hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo", reafirmó.

Sobre lo ocurrido ayer miércoles en Washington, donde miles de simpatizantes de Trump irrumpieron a la fuerza en el Capitolio y tuvieron choques con la policía, lo que dejó el saldo de cuatro muertos, más de 10 heridos y decenas de detenidos, el presidente de México rechazó fijar una postura, apegándose al principio de no intervención.

"Siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra constitución, son principios de política exterior, la no intervención. No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponde resolver y atender a los estadounidenses".

Sin embargo, lamentó las muertes registradas durante la violenta jornada, recordando la importancia de resolver los conflictos de forma pacífica. "Por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz", finalizó.