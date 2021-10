AMLO no le tiene miedo a Lilly Téllez; cruza tierra de narcos: Riva Palacio

México.- El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le tiene miedo a la senadora panista Lilly Téllez por haber cancelado su visita al Senado, ya que ha enfrentado situaciones más peligrosas, como cruzar retenes de narcotraficantes y visitar Badiraguato, Sinaloa.

Durante su intervención en la mesa de análisis de Tercer Grado, Riva Palacio rechazó rotundamente que AMLO le tema a Lilly Téllez, a quien se refirió como "una pendenciera". Esto luego de que el mandatario canceló su visita al Senado para entregar la medalla Belisario Domínguez argumentando que la panista hizo un llamado a agredirlo.

A este respecto el periodista recordó que AMLO ha enfrentado muchos más peligros durante su carrera política, desde los insultos que recibía en sus campañas hasta sus visitas a Badiraguato, cuna de "El Chapo" Guzmán, o la vez que aseguró haber cruzado retenes de criminales sin guardaespaldas, pues "lo respetan todos".

"¿El presiente le tiene miedo a Lilly Téllez? Pues no, claro que no, este presidente que va a Badiraguato y que cruza por retenes de narcotraficantes, ¿con Lilly Téllez? Por favor. Con lo que sucedió en Puebla, con lo que sucedió en Chiapas, con lo que ha vivido durante muchísimo tiempo en sus campañas", dijo Riva Palacio.

"Era más difícil cuando cruzaba por los aeropuertos y lo comenzaban a increpar que lo que pueda pasar en el Senado", añadió, por lo que opinó que Lilly Téllez más bien fue "el pretexto político perfecto" para que AMLO cancelara su visita al Senado.

A AMLO no le gusta estar en sitios donde no tiene control

El periodista consideró que la verdadera razón por la que AMLO se negó a acudir al Senado de la República, donde la senadora del PAN lo confrontaría, es que no le gusta encontrarse en lugares donde "no tiene el total control".

"Yo creo que el presidente lo que tiene es que no le gusta estar en ambientes en donde no tiene el total control", opinó.

Riva Palacio expuso que, si bien AMLO es muy bueno para manejar situaciones espontáneas con la gente, como la reciente irrupción de manifestantes durante un evento suyo en Puebla, o cuando docentes le bloquearon el paso en Chiapas, impidiéndole llegar a su Mañanera, es que en contextos políticos la situación es distinta.

Es decir, en un ambiente como el del Senado, el presidente López Obrador no podría controlar totalmente la situación, no podría evitar los insultos y confrontaciones por parte de Lilly Téllez y el bloque opositor, así que prefiere no acudir bajo el argumento de proteger la investidura presidencial y "no caer en provocaciones".

Momentos antes, el periodista afirmó que AMLO conoce perfectamente bien a la panista, a quien describió con una serie de adjetivos negativos, parafraseando la opinión de Denise Maerker.

"Es un gran pretexto para el presidente, el presidente conoce perfectamente quién es Lilly Téllez: es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista, y lo hemos visto así durante muchísimos años", declaró Riva Palacio.