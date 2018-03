AMLO: "no me voy a reelegir" si gano la Presidencia

Ciudad de México.- De ganar las elecciones presidenciales, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), Andrés Manuel López Obrador afirmó que no buscará la reelección y se comprometió a que los seis años de gobierno lo aprovecharía para "hacerlo rendir como si fueran 12, porque no va a perder el tiempo".

Al participar en la Real Estate Show que fue organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), López Obrador aseguró que no se puede perder el impulso, porque son solamente seis años y yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda el tiempo.