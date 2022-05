AMLO no quiere a nadie en México, solo a los narcotraficantes: Kenia López

México.- Kenia López aseguró que AMLO solo quiere a los narcotraficantes, pues los cuida y los trata mejor que a la UNAM, el ITAM y a los doctores, según el criterio de la senadora del Partido Acción Nacional.

El pasado 18 de mayo del 2022 comenzó a difundirse por redes sociales un video donde se observa a Kenia López, senadora del PAN, asegurando que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador no quiere a la Universidad Nacional Autónoma de México, ni al Instituto Tecnológico Autónomo de México.

“Hay que hacer una reflexión. El presidente de la República no quiere a la UNAM. El presidente López Obrador no quiere al ITAM. El presidente López Obrador no quiere a los doctores. Entonces ¿A quién quiere el presidente? ¿A quién quiere López Obrador? La respuesta es dolorosísima, pero a quién quiere es a los narcotraficantes, a ellos si los cuida”, declaró en conferencia de prensa Kenia López contra AMLO.

Cabe señalar que el presidente López Obrador sí ha lanzado mensajes en contra del manejo ideológico de las universidades públicas de México, incluida la UNAM, incluso, el pasado 18 de mayo del 2022 criticó que dicha casa estudios se fuera a casa cuando comenzó la pandemia de Covid-19, en lugar de apoyar en el combate contra esta.

Además en la conferencia Mañanera del 19 de mayo del 2022, AMLO aseguró que la UNAM se derechizó, es decir, se volvió una institución educativa pública con una ideología de derecha. Mientras que no ha hecho declaraciones recientes del ITAM, pero en el pasado si los ha llamado ser una institución educativa neoliberal.

Pese a que el presidente López Obrador no ha declarado que detesta ninguna de las dos casas de estudio, solo la ideología con la que las administran, Kenia López asegura que el presidente de México no las quiere.

La senadora del PAN asegura que AMLO quiere a los narcotraficantes, porque a ellos si los cuida, posiblemente por las recientes polémicas que se han desatado a nivel nacional, en primer lugar, el cuidado que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han tenido al encontrarse con sicarios o narcotraficantes, es decir, tratar de no llegar a los enfrentamientos a balazos.

En segundo lugar, por las declaraciones del presidente de México donde menciona que también busca cuidar la vida de los delincuentes, pues también son humanos, que aunque hayan tomado un camino ilegal deben ser tratados conforme a derecho y no a política del que “a hierro mata, a hierro muere”.

"Hoy Amlo vuelve a atacar a la UNAM. Sí, el presidente que cuida a los narcos. El que paga 145 mil pesos al mes a los doctores de Cuba mientras los mexicanos ganan menos de 20 mil. El que tiene un hijo que vive en Houston (y no en Cuba). Sí, así de incongruente siempre", tuiteó Kenia López el 19 de mayo del 2022, a modo de seguimiento del tema.

Finalmente se informa que Kenia López, junto a la senadoras Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, se ha consolidado como la tríada femenina del PAN, que más presencia están adquiriendo en redes sociales, las tres son mujeres y de oposición al gobierno de AMLO.