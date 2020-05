AMLO no quiere juzgar a Calderón, pero le exige explique operativo "Rápido y Furioso"

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a su antecesor, Felipe Calderón (2000-2006), revelar si conocía o no el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para introducir armas de manera ilegal a México con el operativo denominado "Rápido y Furioso".

Cuestionado de nuevo sobre la posibilidad de que el ex Mandatario supiera de los supuestos acuerdos de Genaro García Luna con cárteles del narco, consideró que, de entrada, se debería aclarar la responsabilidad de aquel Gobierno en esa acción bilateral.

"¿Para qué nos andamos preguntando tantas cosas?, ¿por qué no se le pregunta?, bueno si quiere, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el ex Presidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso, nada más eso", planteó.

Y ¿por qué lo permitió si lo sabía? Para qué vamos a meternos en más cosas y ese es un expediente abierto.

Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que se desarrolle el juicio contra García Luna en Estados Unidos para conocer qué otros personajes del Gobierno de Calderón estuvieron involucrados con el crimen organizado.

Vamos a esperar a que termine el juicio del señor García Luna porque seguramente va a declarar, tiene que dar a conocer si actuó solo o había una relación de complicidad, refirió.

"Y también tiene que decir quiénes estaban con él, todo esto en el caso de que resulte culpable, porque esto es un juicio y va a ser el tribunal en Estados Unidos el que va a decidir".

El Presidente insistió en que se investigue a los funcionarios y agencias norteamericanas que trabajaron de cerca con quien ahora es acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.

Habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación.

Tan es así que cuando García Luna se va del País, va a Miami, no se va a Paris, expresó.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que los ex Presidentes sólo serán juzgados si los ciudadanos lo deciden en una consulta pública en la que, adelantó, votará en contra.

Ante varios cuestionamientos sobre el riesgo de impunidad, el Mandatario se dijo partidario de "la justicia sin odio".

Por otro lado, recordó que, en los últimos meses del Gobierno de Calderón, la entonces PGR exoneró al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de todas las acusaciones que el PAN había interpuesto en su contra por supuestos fraudes y el endeudamiento de la entidad.

