AMLO no recibirá marcha, no quiere show

Ciudad de México.- «Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico», así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al caso LeBarón y del activista Javier Sicilia.

Y es que se anunció que el próximo 23 de enero saldrá una caravana desde Cuernavaca, Morelos, para llegar a Palacio Nacional en la Ciudad de México el domingo 26 de este mes, la cual lleva por nombre «Marcha por la Paz».

Esta marcha ha sido convocada para pasar por los antimonumentos representativos de esta lucha de activistas, que convocan Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón que, de acuerdo con ellos, lo que solicitan es que sea López Obrador quien los reciba.

La intención de esta marcha es convocar a que la población participe para que sea una forma de enfrentar a los delincuentes, para decirles que la población no va a ser amedrentada.

Ante este cuestionamiento, el tabasqueño respondió que será el Gabinete de Seguridad quien los reciba. «Se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades», aseguró el presidente.

Explicó que como primer mandatario debe cuidar la investidura presidencial, por lo que hizo referencia a palabras del expresidente Adolfo Ruiz Cortines: «No soy yo, es la investidura».

«Entonces, si de repente se altera alguien, hay un exabrupto… Es el presidente de México, es una institución, es el que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar esa investidura, porque en otros casos ha habido excesos y para qué exponernos», dijo.

Aseguró que eso no significa que él no reciba el informe del Gabinete de Seguridad. Aseveró que tanto la familia LeBarón como el activista Sicilia serán respetados y escuchados siempre.

Tema avión presidencial

El presidente López Obrador aclaró con respecto al polémico tema de la venta del avión presidencial que las opciones que han pensado no son ocurrencias y sostuvo que deberá obtenerse el precio total del avalúo hecho por la ONU.

En Culiacán está más cara la gasolina

Al dar a conocer este lunes el ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? el titular de la Profeco, Ricardo Sheefield Padilla, informó que en cuanto a gasolina regular, el punto donde encontraron el precio más alto es Culiacán, Sinaloa.

Se trata de Servicios Sinaloenses, en la que el precio al público es de 21 pesos con 48 centavos por litro, con un margen de tres pesos 54 centavos; mientras que la más económica en Costo Gas, Centro, Tabasco, 17 pesos con 93 centavos por litro, un margen de 32 centavos, informó. «En verificación, atendimos 257 denuncias, 146 visitas», añadió.