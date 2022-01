AMLO no rinde cuentas a nadie en La Mañanera: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que AMLO no rinde cuentas a nadie en La Mañanera porque nadie se lo exige, pues asegura que los reporteros que acuden a Palacio Nacional no cuestionan al presidente ni ante los actos de corrupción que salpican a sus colaboradores.

En la Mesa de Análisis de Latinus realizada el 18 de enero de 2022, Loret de Mola aseguró que La Mañanera de AMLO se ha desvirtuado de la idea con la que el mandatario quiso "vender" ese espacio, como un "ejercicio de rendición de cuentas", pues se ha demostrado que Andrés Manuel López Obrador no rinde cuentas a nadie.

"Esto desvirtúa totalmente a la conferencia de prensa que el presidente ha querido vender como un ejercicio de rendición de cuentas. No rinde cuentas jamás porque prácticamente nadie se las exige en ese espacio", declaró el periodista.

Ante Adela Navarro, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog y María Amparo Casar, el comunicador se quejó de que parece que en México "no pasa nada", pues Delfina Gómez, titular de la SEP, sigue como si nada después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó actos de corrupción durante su gobierno como alcaldesa de Texcoco.

"Se confirmó por unanimidad del Tribunal Electoral que la actual secretaria de Educación Pública, cuando era presidenta municipal de Texcoco, extorsionó y robó el 10% de sus salarios a los trabajadores del Ayuntamiento para dárselos a Morena, y no pasa absolutamente nada", resaltó.

Loret criticó que cuando el tema salió a flote en La Mañanera, AMLO dio su respaldo a Delfina Gómez y se dijo orgulloso de que fuera secretaria de Educación, tras lo cual no hubo más preguntas por parte de la prensa.

"A mí se me ocurren muchas re-preguntas al presidente para acorralarlo en esta y muchas otras materias, y no circulan en esa conferencia", aseveró.

El periodista resaltó que el caso de Delfina no es el único, sino que algo similar ha ocurrido con los otros escándalos de la 4T, como las polémicas casas de Manuel Bartlett, los contratos del Ejército en el aeropuerto de Santa Lucía, los escándalos de la familia de AMLO, la mala estrategia de la pandemia.

"Así si nos vamos a otros escándalos: las casas de Bartlett, Bartlett sigue ahí como si no pasara absolutamente nada; los contratos del aeropuerto; los escándalos en la familia del presidente; medio millón de muertos de la estrategia de covid y Gatell como si nada", expuso.

Apuntó que este tipo de escándalos en cualquier país "medianito" habrían provocado la renuncia de los funcionarios implicados, pero parece que en México "no pasa nada", pues continúan respaldados por el presidente López Obrador y en sus cargos, y tampoco hay "ningún costo político" para AMLO.

"Una y otra y otra vez vemos cosas que a lo mejor en cualquier país medianito costarían las salidas de los funcionarios y aquí no pasa nada. No solamente no pasa nada; no parece haber ningún costo en la figura del presidente, ningún costo político", opinó Loret de Mola.