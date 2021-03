AMLO no tiene plan ni rumbo, solo muchas palabras: Carlos Loret de Mola

México.- A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador de no tener un plan ni rumbo para el país, solo un montón de palabras.

El bla, bla, bla del presidente. No hay proyecto, no hay rumbo, no hay transformación, pero sí hay palabras. Es un gobierno de puras palabras.